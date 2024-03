Nel Parco dell’Appia Antica sono tornati gli allocchi

La cova è iniziata. Anche quest’anno gli allocchi hanno scelto una delle “casette” posizionate nel parco dell’Appia Antica per nidificare.

Un nido sicuro dove crescere i piccoli

Con l’arrivo della primavera un rapace ha infatti deposto un uovo che, grazie ad un progetto avviato in collaborazione con l’associazione Ornis Italica, potrà essere seguito nelle sue fasi di sviluppo. “L’installazione di cassette nido e l’uso di tecnologie come le videocamere consente a questi rapaci notturni di avere un ambiente sicuro” dove poter allevare i propri pulli, fanno sapere dell'ente parco regionale dell'Appia Antica.

Le webcam posizionate nei nidi dei rapaci

La sistemazione delle videocamere in spazi appositamente messi a disposizione dei rapaci, rappresenta una prassi ormai consolidata. Nella Valle Galeria ci sono dei falchi che ogni anno usano una cassetta nido sistemata sulla ciminiera dell’ex inceneritore e qualcosa di simile è stato fatto anche nel parco dei Castelli Romani. In uno sperone roccioso che affaccia sul lago Albano, il fotografo documentarista Claudio Borghini ha infatti posizionato alcune microcamere che hanno permesso di raccontare la nascita, la crescita ed il primo volo dei falchi pellegrini lì presenti.

I tre allocchi nati e cresciuti davanti la telecamera

Anche nel parco dell’Appia Antica non è la prima volta che si ricorre ad una telecamera posizionata in una cassetta nido. Lo scorso anno è stato infatti condotto un analogo esperimento che, spiegano dal parco regionale, ha consentito di avere il “privilegio di osservare da vicino la crescita di tre baby allocchi”. Gli allocchi devono essersi trovati bene, anche nella versione “grande fratello” visto che, il 25 marzo, una femmina ha deposto un uovo che “sta custodendo gelosamente”. Dal sito del parco, grazie ad un’apposita webcam, sarà possibile seguirne in diretta gli sviluppi.