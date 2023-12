Parco dell’Appia Antica serve un nuovo direttore: pubblicato il bando per raccogliere le candidature

Dopo il cambio al vertice con la nomina di Roberto Iadicicco nel ruolo di commissario, il parco regionale dell’Appia Antica si prepara ad un altro avvicendamento.

La storica direttrice del parco

Sta per lasciare l’incarico Alma Rossi che aveva ricoperto il ruolo di direttore, quasi ininterrottamente, dal 2006. La geologa, che è stata anche commissario straordinario del parco dei Castelli Romani, sta per andare in pensione e quindi la regione deve provvedere ad individuare il candidato adatto. Per selezionare il nuovo dirigente è stato pubblicato sul Burl il relativo avviso pubblico.

La selezione aperta

In questa fase l’amministrazione deve individuare una rosa di tre nomi tra quanti siano “iscritti all’albo degli idonei all’esercizio delle funzioni di direttore”. Queste tre candidature, selezionate tra quante saranno inviate all’ente parco, verranno sottoposte al presidente della regione Francesco Rocca che dovrà conseguentemente procedere al conferimento dell’incarico di direttore.

Una sfida da vincere

Dopo l’avvicendamento alla guida dell’ente, che dopo la fine del mandato di Mario Tozzi è stato affidato a Iadicicco – già responsabile della comunicazione esterna di Eni Foundation – il parco dell’Appia Antica si prepara quindi ad accogliere un nuovo direttore. La nuova coppia potrebbe essere quella che, se la candidatura all’Unesco avrà successo, potrà celebrare l’inserimento della Regina viarum tra il patrimonio dell’umanità.