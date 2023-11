Caffarella, sgomberata un’altra area nel parco: era occupata da uno “smorzo”

Il comune si riprende un’altra area nel parco della Caffarella. Il 20 ottobre i funzionari del dipartimento ambiente hanno infatti provveduto a recuperare uno spazio che era occupato abusivamente e che, invece, potrà contribuire ad ampliare la superficie verde a disposizione del pubblico.

Le aree da recuperare

L’area in questione era tra quelle elencate nella memoria di giunta dello scorso 20 aprile. Con quell’atto l’amministrazione aveva indicato una serie di spazi “non ancora fruibili alla cittadinanza” per le ragioni più disparate: ce ne sono alcune oggetto di controversie legale, altre occupate abusivamente ad altre ancora che sono state espropriate ma lasciate in detenzione ai vecchi proprietari.

Lo spazio liberato il 20 ottobre rientra tra quelle occupate. Si trova al civico 15 della Caffarella e corrisponde ad uno smorzo con materiali da costruzione che un’impresa edile aveva utilizzato per lo stoccaggio di materiali. L’area in passato era stata di proprietà di un’altra impresa di costruzioni, liquidata dal comune nel 2005. Non ne era seguito però la presa in possesso del comune e lo spazio è stato così, per molti anni, impiegato come una sorta di magazzino all’aperto. Nella stessa aree sono stati realizzati, abusivamente, dei piccoli manufatti a scopo abitativo.

Il commento del Campidoglio

“Prosegue il nostro lavoro con interventi attesi da anni per sanare situazioni di illegalità dovute ad occupazioni abusive che riguardano varie zone del Parco della Caffarella, con l’obiettivo di riqualificare queste aree e restituirle alla piena fruibilità della cittadinanza nella loro funzione ambientale e paesaggistica quali parti integranti del Parco dell’Appia Antica” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

“L’intervento di sgombero da parte del Dipartimento Tutela Ambientale dell’area di Via della Caffarella 15 abusivamente occupata e dalla quale dovranno essere rimossi i materiali edili e vari capanni deposito si aggiunge a quella effettuata lo scorso ottobre nell’area ex Hyundai” ha aggiunto Alfonsi. Il riferimento in questo caso è allo spazio di via Appia Antica 43-45 che si trova davanti la sede dell’ente parco. È lì, tra l’altro, che s’ipotizza fosse presente in antichità il tempio di Marte Gradivo. È quella, la zona, in cui secondo la leggenda vennero concepiti Romolo e Remo.

Aree da recuperare per ampliare il parco

La notizia della riacquisizione del civico 15 di via Caffarella, indebitamente usato per lo stoccaggio di materiali, è stata salutata con soddisfazione dal comitato per la Caffarella che, da anni, si batte per l’ampliamento del parco. “Siamo contenti e ringraziamo il dipartimento ambiente – hanno commentato gli attivisti del comitati – non basta però: il prossimo anno dovrà essere liberato il vivaio Palisano di via Appia Antica 27” hanno aggiunto, auspicando inoltre che sia “disdetto l’iniquo contratto di affitto tra il Comune di Roma e l’azienda agricola Appia Antica”. Non è tra quelli espropriati, indennizzati e lasciati in detenzione precaria, come altri recentemente recuperati. Ma, per gli attivisti del comitato, corrisponde un canone troppo basso all’amministrazione per disporre, come fa, di un casale con oltre 8 ettari di verde pubblico.