I cittadini sfidano i privati: "I terreno dell'Appia Antica li compriamo noi"

I terreni messi in vendita dalla fondazione Gerini hanno un nuovo potenziale acquirente: i cittadini. Non è infatti passata inosservata l’intenzione, da parte del governo, di porre un vincolo sul parco dell’Appia Antica. Né è passato in secondo piano l’annuncio, dell’assessore regionale Giancarlo Righini, di voler esercitare la prelazione per riscattare le aree vincolate.

La proposta del comitato

Sulla scorta dell’interessamento mostrato dal governo e dalla regione, si sono mossi anche i cittadini. L’associazione di volontariato “Comitato per la Caffarella”, da 40 anni impegnata nel quadrante tra i municipi VII e VIII, ha deciso di fare una propria proposta. E l’ha messa nera su bianco, con una Pec indirizzata al governatore del Lazio Francesco Rocca ed al suo assessore Righini.

“In questi giorni sui nostri social abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte di cittadini che ci chiedono di fare qualcosa per salvare anche i restanti 30 ettari. Si tratta di aree di enorme valore dal punto di vista naturalistico e storico archeologico, in un parco protetto. Quest’area è valutabile intorno ai 900.000 euro, come riferisce l’assessore Righini in un'intervista a RomaToday” si legge nella PEC che il Comitato per la Caffarella ha inviato al governatore Rocca . E’ una cifra consistente, ma non esagerata per un ente come la regione Lazio. Soprattutto se, al raggiungimento della somma, contribuiscono anche i romani.

Una raccolta fondi per comprare 30 ettari di parco

“Riteniamo che se cittadini ed istituzioni si uniscono per salvaguardare questo enorme bene comune si potrebbero acquistare anche i 30 ettari residui – ha commentato Rossana De Stefani, la presidente del Comitato – pertanto, in risposta alle tante richieste provenienti dai cittadini, oltre a chiedervi di estendere il vincolo a tutta l’area in questione” il comitato si rende disponibile “ad aprire una campagna di sottoscrizione pubblica iniziando con un contributo di 1.000 euro e chiedendo a coloro che vorranno sostenere questa raccolta popolare di contribuire con un versamento minimo di 15 euro”.

Le aree private da acquisire

La richiesta è chiara. Alcune aree della Fondazione Gerini hanno già ricevuto proposte di acquisto da parte del pubblico. E’ il caso di una piccola porzione di verde, all’altezza dell’Arco di Travertino, che potrebbe comportare l’ampliamento del parco di Tor Fiscale. L’ente parco dell’Appia Antica ha inoltre puntato all’acquisto del casale dell'ex mulino, dietro il tempio del Dio Redicolo, alla Caffarella. Ma i sono ancora ampie superfici che la Fondazione Gerini è pronta a vendere. Al loro acquisto potrebbero contribuire i cittadini ed il comitato che si dichiara disponibile, oltre a lanciare la raccolta fondi, “ad aggiornare mensilmene” attraverso i propri canali social, sull’andamento del crowfunding.