Tevere, per il Giubileo arrivano cinque “parchi di affaccio”

La valorizzazione del principale fiume della regione passa per eventi come il Tevere Day appena celebrato in aula Giulio Cesare. Ma anche attraverso una pianificazione di medio e lungo termine, che consenta di scrivere progetti e predisporre risorse utili alla loro realizzazione.

Con lo scopo di tutelare e valorizzare il Tevere, uno “straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico”, l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi ha ricordato, nella conferenza stampa capitolina, di avere “presentato un masterplan degli interventi di riqualificazione delle sponde del tratto urbano del Tevere, nel quale sono di particolare rilievo i cinque nuovi parchi d’affaccio che si realizzeranno entro il Giubileo”. Cinque sono quelli gestiti direttamente, come soggetto attuatore, dal Comune. Ce n'è poi un sesto, quello denominato Tevere sud, la cui competenza è della soprintendenza. Anch'esso sarà realizzato entro il 2025.

Le banchine trasformate in parchi

I progetti, già esposti nelle commissioni capitoline, sono indicati anche nel Dpcm dedicato al Giubileo e rientrano tra le opere del “marco ambito ambiente e territorio”. A Roma già ci sono dei luoghi, lungo le banchine del fiume, che sono stati negli ultimi anni riqualificati e resi fruibili. Si trovano sulle sponde che segnano i confini tra i municipi VIII e XI. E’ il caso di Tiberis, la spiaggia sul fiume realizzata sotto ponte Marconi. Inaugurata durante la consiliatura di Virginia Raggi, la gestione di quella spiaggia ha continuato ad essere messa a bando, per la stagione estiva, anche dall’attuale amministrazione. C’è poi il parco di affaccio realizzato a Magliana durante l’amministrazione Marino e quello di Marconi aperto nel 2022 alla presenza del sindaco Gualtieri e dell’allora governatore Zingaretti. Quest’ultimo, che si sviluppa su 3 ettari e mezzo di verde, è stato dotato di due aree giochi, un chiosco bar, un’area cani ed un’altra area dedicata al fitness.

Il parco d'affaccio più costoso

Anche un altro parco d'affaccio sarà realizzato nel quadrante compreso tra Marconi e Ostiense. Il “parco Tevere Sud” mira a di diventare “una prima applicazione di un intervento tipo che garantisca un elevato grado qualitativo, prestazionale e di resistenza, con un buon design, elevata sostenibilità e garanzia di durabilità e integrazione paesaggistica” si legge nella scheda che accompagna l’intervento, uno di quelli catalogati come “essenziali ed indifferibili” per il prossimo Giubileo. Sarà il parco più costoso, perché è prevista una spesa di 5 milioni di euro ed in questo caso il soggetto attuatore è la Sopritendenza. La zona destinata a questo parco d’affaccio si trova sulla riva sinistra del Tevere, dunque sul lato di Tiberis. Attualmente, si legge nel DPCM, per il parco Tevere Sud l’amministrazione sta curando “la progettazione dei sistemi d’ingresso: cancelli e percorsi carrabili, e la disposizione sistematica di telecamere di controllo, connesse al Corpo di Polizia fluviale.

Dal Foro Italico ad Ostia Antica: gli altri parchi d'affaccio

Oltre a quello del "Tevere sud", comunque da realizzare entro il Giubileo, l'amministrazione lo scorso aprile ha annunciato altri 5 parchi d'affaccio. Uno di questi si trova sulla “destra idraulica” del fiume e, al pari degli altri, è catalogato come “essenziale ed indifferibile”: il parco d’affaccio del Foro Italico. Si trova in corrispondenza di Ponte Duca D’Aosta, in un quadrante che “si presta particolarmente ad essere utilizzata per attività sportive, in linea con la vocazione dell'intera area” si legge sempre nella scheda progetto. Con due milioni di euro, in quella zona, si punta a progettare e realizzare le infrastrutture per la fruizione pubblica con vocazione sportiva”. I progetti che interessano il Tevere, stando a quanto è stato esposto con il masterplan, non raggiungono la costa. Ce n’è uno però che si attesta ad Ostia Antica. La sponda interessata in questo caso è la sinistra che dovrà essere riqualificata con l’obiettivo di essere attrezzata “a servizio con dei contesti urbani adiacenti il fiume” che, in quel punto, lambisce proprio l’area archeologica. Il costo di quest’intervento è stimato in un milione e mezzo di euro.

Altri due parchi d’affaccio sono quelli previsti tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio, in destra idraulica. Si trova in uno stato di abbandono ed è attualmente inaccessibile a causa della vegetazione. L'intervento consiste nella sistemazione della banchina e della vegetazione e nella realizzazione delle infrastrutture per la fruizione pubblica. A monte è anche prevista la realizzazione di un parco attrezzato, a monte di Ponte Flaminio. Sempre entro il Giubileo, è attesa anche la sistemazione dell’oasi naturalistica urbana che si trova tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti. Gestito in passato dal WWF per questo bosco fluviale, il municipio II ha già proposto l’istituzione di un “monumento naturale”. L’intervento, stimato in 800mila euro, prevede la realizzazione di infrastrutture per la fruizione turistica e didattica dell’area. Un quinto parco d'affaccio è infine previsto nell'area della confluenza del Tevere con l'Aniene. L'intervento, da 2 milioni di euro, è atteso nell'area di confluenza tra i due principali fiumi della città, tra via del Foro Italico e via dell'Acqua Acetosa. Il progetto prevede la bonifica dell'area ed una nuova ciclabile che possa essere legata alla pista già esistente nel municipio II.