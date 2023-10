Cinque parchi d'affaccio sul Tevere in arrivo per il Giubileo

Sono state pubblicate dalla Giubileo 2025 spa, per conto del dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, le gare d'appalto relative alla realizzazione prevista entro l'anno giubilare dei cinque Parchi d'affaccio sul Tevere. L'appalto prevede lavori per un valore complessivo di euro 5.645.046 (oltre iva), comprensivo degli interventi di manutenzione a carico delle ditte affidatarie per due anni, ed è suddiviso in due lotti.

Cosa prevede il bando

Nel primo sono compresi tre interventi: realizzazione di un parco pubblico - oasi naturalistica tra ponte Milvio e ponte Flaminio nell'area golenale della sponda destra del fiume Tevere, con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. L'area, di circa 6,5 ettari, è attualmente quasi del tutto inaccessibile e degradata per la presenza di insediamenti abusivi e ha grandi potenzialità di valorizzazione per le attività sportive.

Tra gli interventi previsti la bonifica vegetazionale, la sistemazione dell'accesso all'area e posizionamento della segnaletica didattica dell'oasi, la realizzazione di aree ludiche e il posizionamento di un chiosco, la realizzazione di due belvedere d'affaccio e di un'area di aggregazione con vista verso ponte Milvio e la connessione alla pista ciclabile esistente.

Il secondo intervento del primo lotto riguarda invece la realizzazione delle infrastrutture per la fruizione turistico-didattica dell'area naturalistica fluviale - lungotevere delle Navi (ex oasi del WWF) sulla sponda sinistra lungotevere delle Navi, tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti. Con un investimento complessivo di oltre 800 mila euro sono previsti la bonifica vegetazionale per la creazione di radure ed affacci, il ripristino delle scale esistenti, la realizzazione di un belvedere di affaccio, la realizzazione di un'area di sosta in superficie drenante e di vasche di fitodepurazione".

Il terzo, infine, la realizzazione del parco di affaccio Foro ltalico, sulla riva destra in corrispondenza del ponte Duca D'Aosta. Con uno stanziamento complessivo di circa 2 milioni di euro saranno realizzati un belvedere e nuove aree alberate, verrà riqualificata la spiaggia naturale esistente e realizzate aree di affaccio a prato. Inoltre, verrà allestita un'area didattica con posizionamento di un chiosco e un'area ginnica attrezzata. Saranno, infine, riqualificati l'edificio e la piazza esistenti.

E ancora il secondo lotto comprende la realizzazione del parco di affaccio Ostia Antica sulla sponda sinistra del Tevere. Con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro è prevista la realizzazione di un percorso per l'ingresso dell'area archeologica e di un'area pic-nic all'interno dell'area boscata. Saranno messi a dimora nuovi filari di alberi e realizzati un attracco battello con relativa biglietteria per connettere l'area a quella di Tiberis e un belvedere di affaccio.

Per finire è poi prevista la sistemazione dell'area della confluenza con I'Aniene, via del Foro ltalico e dell'Acqua Acetosa. Con fondi complessivi per 2 milioni di euro saranno realizzati tre ingressi in pavimentazione drenante, un pontile di approdo, un percorso naturalistico ciclabile e nuovi percorsi in pavimentazione drenante. Verrà allestita un'area attrezzata con sdraio, panche e attrezzi ginnici e posizionato un chiosco con noleggio canoe/gommoni/bici. Sarà realizzata una pedana di affaccio e un'area relax-barbecue e pic-nic all'interno dell'area boscata. Gli interventi prevedono anche la realizzazione di parcheggi drenanti alberati, la sistemazione della scarpata esistente con vegetazione arbustiva e della discesa carrabile di servizio.

"Prosegue nei tempi previsti dal cronoprogramma la realizzazione dei cinque parchi d'affaccio sul Tevere finanziati con fondi giubilari - ha commentato Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale - dopo l'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti, prevediamo di avviare entro l'anno i cantieri dei lavori. Con la realizzazione dei cinque nuovi Parchi d'affaccio verranno restituite alla città aree oggi in gran parte inaccessibili e degradate che, attraverso interventi integrati, verranno riqualificate e valorizzate secondo le peculiari caratteristiche che ognuna presenta. Un grande lavoro è previsto per la rigenerazione e la cura del ricchissimo patrimonio arboreo delle rive del fiume, insieme ad interventi di messa in sicurezza idraulica delle aree golenali. Con questi interventi giubilari vogliamo che il Tevere, sull'esempio di grandi capitali europee, sia pienamente connesso con la vita della città tutelandone il prezioso patrimonio ambientale per creare dei veri corridoi ecologici e valorizzandone le grandi potenzialità per dare a Roma nuovi spazi verdi fruibili e accoglienti".