Nell’ex deposito Atac perso all’asta dal comune arriva un parcheggio privato

Nell’ex rimessa di piazza Bainsizza si affittano posti auto. Dal primo aprile, sulla cancellata dell’ex deposito, ha fatto la comparsa un grande cartello. Si trova nell’area che, fino a un anno fa, era impiegata dai mezzi dell’Ama.

L'ex deposito messo all'asta

L’ex deposito “Vittoria”, un tempo impiegato come rimessa degli autobus, nel corso degli ultimi anni era stato usato anche per accogliere i mezzi ed i cassoni dell’azienda municipalizzata ai rifiuti. L’immobile però, di proprietà dell’Atac, al pari di altri era stato messo all’asta nell’ambito delle procedure per salvare l’azienda di trasporto pubblico dal fallimento.

L'immobile acquistato dai privati

L’asta si è svolta nel dicembre del 2021 con l’offerta del comune, interessato a riscattarlo, che è stata superata da quella della società Sant’Anna per la Famiglia, realtà vicina alla Fondazione Memmo. Da allora il destino dell’immobile, che ospitava anche un apprezzato servizio sanitario garantito dal dipartimento di salute mentale con un centro diurno per persone con disabilità, è radicalmente mutato. I tentativi del municipio I e dei comitati di sollecitare l’amministrazione cittadina a recuperare l’edificio, che essendo vincolato poteva consentire il ricorso ad un diritto di prelazione, non hanno fatto breccia.

Il trasferimento del centro di salute mentale

Il comune, nonostante considerasse l'ex rimessa un asset strategico, in cui ospitare i mezzi elettrici acquistati con il progetto “full green”, ha dovuto rinunciarvi. Nell’ex rimessa, in mano ai privati, sono partiti i lavori di ristrutturazione che hanno comportato anche il temporaneo e laborioso trasferimento del presidio sanitario. L’area esterna però non ha bisogno d’interventi ed è lì, dove fino ad un anno fa c’erano i mezzi dell’Ama, che potrebbero trovare posto le auto. Una scelta che però è stata contestata dai residenti.

Le proteste dei residenti

“Pensiamo di avere diritto al confronto con gli amministratori, anche perché, a meno di smentite, sull'ex rimessa ATAC di piazza Bainsizza vige il vincolo urbanistico di destinazione a servizi pubblici di livello urbano” hanno commentato gli attivisti di “Insieme 17” un network che mette insieme i quartieri Prati, Borgo, Trionfale e della Vittoria che, prima dell’accorpamento, facevano parte del primo municipio.