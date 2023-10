Il parcheggio multipiano di San Giovanni è diventato “uno squat”

Ci dono delle persone che dormono all’interno di quello che un tempo era il parcheggio multipiano di via Magna Grecia. La struttura, come l’adiacente mercato Metronio progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, sarà riqualificata. Ma nel frattempo è diventata uno “squat”.

Il parcheggio occupato

“Ci sono alcuni persone senza fissa dimora che da diverse settimane vivono all’interno del multipiano. Li vediamo qualche volta anche sulle rampe e ce ne sono un paio che sono anche piuttosto irascibili” racconta un esercente del vicino mercato, che ha realizzato anche un breve filmato per mostrare le condizioni in cui versa il multipiano. “E’ uno spreco, potrebbe accogliere quasi 400 auto. I fondi ci sono, ma non si capisce perché il cantiere non sia neppure partito” ha aggiunto l'operatore.

La riqualificazione prevista per il Giubileo

Il progetto di riqualificazione del mercato, già voluto dalla precedente amministrazione e dotato d’un finanziamento di circa 12 milioni di euro, ha recentemente ottenuto anche altri fondi. L’intervento è stato infatti inserito tra le opere previste nel secondo Dpcm, approvato lo scorso giugno dal governo che, per consentire l’avvio ed il completamento dell’opera entro l’anno santo, ha messo a disposizione di Risorse Giubileo altri 2 milioni di euro. L’importo per la riqualificazione del complesso progettato da Morandi ammonta ora a 14 milioni e 510mila euro.

L'assenza di guardiania

Del finanziamento beneficia, come premesso, anche il parcheggio multipiano che “sarà adeguato alle normative vigenti e dotato di colonnine per la ricarica elettrica delle automobili” si legge nella scheda dell’intervento. Dietro i teli verdi e le transenne metalliche che delimitano l’area di cantiere, ancora fermo, stanno vivendo delle persone senza fissa dimora. “Giovedì notte, intorno alle due, c’è stato anche un piccolo incendio” racconta Alessandro, un operatore del mercato “non ne possiamo più di questo degrado, perché non partono i lavori? Intanto il comune potrebbe pensare di sorvegliare l’area”.

Quando partono i lavori

Il cronoprogramma fissato nel Decreto della presidenza del consiglio dei ministri, prevedeva una gara entro il terzo trimestre del 2023 e la stipula del contratto per la fine dell’anno in modo da arrivare, entro il prossimo giugno, ad aver realizzato almeno il 20% delle opere. Non è chiaro se saranno eseguite prima nel mercato rionale e poi nel parcheggio. Di certo, per ora, il cantiere e fermo e, in assenza d’un servizio di guardiania, c’è chi ne sta approfittando.