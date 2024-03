Castel Sant’Angelo, c'è un cantiere che preoccupa il municipio: "Il Campidoglio rinunci al parcheggio interrato"

C’è uno scavo profondo una decina di metri su cui affaccia Castel Sant’Angelo. Non è un cantiere nato per cercare reperti archeologici, ma per realizzare un parcheggio interrato di cui, il municipio I, dichiara di non sentire proprio l’esigenza.

Municipio contrario al parcheggio

L’intervento, contro il quale nell’aprile 2023 era già espressa la giunta Bonaccorsi con un apposito provvedimento, è stato al centro anche di una delibera votata, all’unanimità, dal consiglio municipale. Contro quel cantiere si è espresso anche il dipartimento ambiente di Roma Capitale con la motivazione che “i parcheggi interrati, in base al regolamento del verde, non possono essere realizzati sotto parchi, giardini, e aree naturali di pregio”. Quello scavo, però, si trova a poca distanza da Castel Sant’Angelo e dal circostante parco della Mole Adriana.

Il multipiano di Castel Sant'Angelo

Il parcheggio multipiano, previsto su tre livelli, è finalizzato ad ospitare 406 posti auto di cui 244 pertinenziali e 162 a rotazione. Il progetto, che risale al piano urbano parcheggi approvato nel 2008, è stato inserito anche tra quelli da realizzare per il Giubileo della Speranza. Non sono poche, però, le criticità ravvisate da quanti, non solo nel municipio I, lo stanno contestando. C’è chi sottolinea, ad esempio, la vicinanza del parcheggio interrato già presente in piazza Cavour, con i suoi 715 posti auto di cui oltre la metà, 374 per l’esattezza, sono aperti al pubblico.

Chi ha proposto al parlamentino municipale la delibera, ha ricordato anche che la realizzazione del parcheggio multipiano di lungotevere Castello “non prevede neppure l’eliminazione dei parcheggi in superficie che continuerebbero ad insistere sull’area interessata” cosa che, evidentemente, mal si sposa con le intenzioni di ridurre il traffico veicolare in una zona oggi interessata da altri lavori per pedonalizzare Piazza Pia.

Il pressing su Gualtieri

“Siamo soddisfatti per l’esito della votazione e per il fatto che la maggioranza abbia approvato un atto proposto da gruppi dell’opposizione – ha commentato la consigliera Maurizia Cicconi della lista Calenda – d’altra parte se è vero la Lista Calenda, insieme a Fratelli d’Italia, ha provveduto a scriverlo, è altrettanto vero che questo provvedimento va a supporto di una memoria già firmata dalla giunta Bonaccorsi”.“Questo atto lo avevamo protocollato ad ottobre ed è arrivato solo oggi in discussione, ma siamo contenti che sia stato sostenuto in maniera trasversale - ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia Lorenzo Santonocito, primo firmatario della proposta”.

A questo punto tutti gli organi del municipio sono d’accordo nel non volere il parcheggio. Cambierà qualcosa? “Ora bisogna fare pressione sul Campidoglio perché espunga il parcheggio, cancellandolo anche dalle opere giubilari. E va fatto ora, visto che a breve sarà pubblicato un nuovo Dpcm– ha aggiunto Cicconi – Detto questo chiediamo anche che venga riempita la buca scavata. Oggi, chi si affaccia dalla Mole Adriana, trova uno scavo ampio e profondo e questo, sicuramente, non rappresenta un bel biglietto da visita”.