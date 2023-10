Un parcheggio interrato a 50 metri da Castel Sant’Angelo. Il municipio insorge: “Era stato bocciato”

A pochi metri da Castel Sant’Angelo è presente una ruspa che non è impegnate nei lavori per scavare il sottopasso di piazza Pia. La sua presenza a pochi passi dalla Mole Adriana, e precisamente a Lungotevere Castello, sta creando apprensione al municipio I. Perché quella è la zona dove era stata prevista la realizzazione di un parcheggio interrato.

Un'opera prevista per il Giubileo

L’opera, tra quelle considerate “essenziali ed indifferibili” in vista del Giubileo, figura anche nel DPCM che è stato licenziato lo scorso giugno dal Governo. In quel provvedimento si faceva riferimento però anche ad una conferenza dei servizi che, all’epoca del decreto, non era ancora terminata. Nel corso dell’estate è finita e, come riferisce il municipio I, in maniera tutt’altro che favorevole al proseguimento dell’operazione.

La contrarietà del municipio I

“Si continuano i lavori per il parcheggio su lungotevere Castello , nonostante la conferenza dei servizi del 20 luglio si è chiusa con un parere negativo” ha segnalato l’assessore municipale alla mobilità Adriano Labbucci, che ha pubblicamente posto la questione. “Perché” sta chiedendo l’assessore, “non ci si è fermati”, anche a fronte delle “molteplici criticità emerse” ed anche a dispetto del parere negativo che era stato già rilasciato dalla giunta municipale?

“Abbiamo sin dall'inizio ritenuto sbagliato questo intervento situato in un contesto delicatissimo dal punto di vista archeologico e paesaggistico, a 50 metri da Castel Sant'Angelo; a poche centinaia di metri dal parcheggio di Piazza Cavour; su un'area pedonale – ha ricordato l’assessore Labbucci – Se poi aggiungiamo che nel progetto si mantiene l'attuale parcheggio in superficie della Cassazione, alla fine la situazione è questa: si elimina un'area pedonale e al suo posto due parcheggi, uno sopra e uno sotto. Un'assurdità”.

Cosa prevede l'intervento

L’operazione prevede la realizzazione di un parcheggio per “complessivi n. 393 posti auto pertinenziali ed in parte a rotazione” si legge nella scheda tecnica che accompagna il decreto ministeriale sul Giubileo. Si tratta di un “parcheggio è completamente interrato ed al di sotto della piazza, la cui superficie in parte ricade in area demaniale”. L’intervento, del costo di oltre 32milioni di euro tutti a carico del privato, prevede anche “la realizzazione di una grande area attrezzata con funzioni e attività, che daranno vita ad uno spazio pedonale che si salda a quello già esistente e si estende fino a via della Conciliazione, lungo percorsi e zone a verde, costituendo un asse pedonale importante in direzione di San Pietro” si legge sempre nel Dpcm.

Nel complesso però, l’operazione, non ha convinto il municipio che punta l’indice verso il parcheggio interrato. “E’ davvero incomprensibile e contradditorio che da una parte si pedonalizza e invece a poche centinaia di metri si elimina l'area pedonale con un parcheggio interrompendo così la continuità” ha dichiarato l’assessore Labbucci, secondo il quale “siamo di fronte ad un pasticcio in cui è chiaro l'interesse privato ma non c'è alcun interesse pubblico, anzi si peggiora l'attuale situazione”.