Parcheggio Cornelia, via libera al project financing: avrà 240 posti auto

La giunta Gualtieri già si era espressa positivamente. Ma per benerdire con un nuovo progetto il multipiano di piazza Giureconsulti, serviva il via libera anche dell’assemblea capitolina. La fumata bianca è arriva martedì 12 luglio, mettendo fine ad una vicenda che si stava trascinando da oltre 15 anni.

Via libera al contributo dei privati

L’aula Giulio Cesare ha riconosciuto il pubblico interesse nel progetto che è destinato a trasformare, quello che dal 2006 è un multipiano fantasma, in un importante parcheggio. Obiettivo che sarà realizzato grazie al contributo dei privati, che finanzieranno un intervento dal valore di 5,5 milioni di euro. E’ quello l’importo necessario per ripristinare un’infrastruttura che sarà molto diversa e con meno posteggi rispetto a quella originariamente concepita. Ma che, nelle intenzioni dell’amministrazione, è destinata ad essere ugualmente utile.

Tutti d'accordo sul nuovo progetto

“Dopo l’approvazione in Giunta, oggi grazie al voto dell’Assemblea Capitolina facciamo un altro passo in avanti per la realizzazione di un’opera molto attesa da un quadrante della città che, tra metro, attività commerciali e strutture sanitarie ha un gran bisogno di parcheggi” ha commentato l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè, a margine della votazione in aula Giulio Cesare. Il titolare della delega alla mobilità della giunta Gualtieri ha ringraziato l’assemblea che, all’unanimità, “ha approvato la delibera che riconosce l’interesse pubblico e permette di sbloccare, mediante un project financing, il parking Cornelia” .

Il vecchio multipiano

Il multipiano era stata già inaugurato nel 2001. Doveva essere un’infrastruttura tecnologicamente all’avanguardia, ma ha presto mostrato di avere problemi legati all’automazione. All’epoca l’infrastruttura doveva ospitare 650 posteggi, ma i bracci meccanici che avrebbero dovuto collocare i veicoli nei box si rivelarono di dimensioni inadeguate ad accogliere alcune tipologie di auto. Quel parcheggio ha smesso di funzionare nel 2006 e da allora è diventato una sorta di monumento allo spreco, visto che la sua realizzazione era costata circa 50 milioni di euro.

Perchè è utile il parcheggio Cornelia

Il nuovo progetto, dieci volte meno costoso, è destinato ad ospitare meno posteggi: sono infatti 240 quelli riservati alle auto e 14 quelli a disposizione delle moto. Numeri che, comunque, soddisfano il Campidoglio, perché consentono d’investire sull’intermodalità, data la vicinanza alla metro A ed è utile anche in prospettiva perché toglie auto parcheggiata su una strada su cui deve transitare la futura tramvia Termini Vaticano Aurelio.