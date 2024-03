Dopo dieci anni ecco il parcheggio della metro. A Conca d’Oro 200 posti auto

Più di dieci anni. Tanto è durata l’attesa per l’apertura del parcheggio di scambio di Conca d’Oro, quello in corrispondenza dell’omonima stazione della metro B1. Un’infrastruttura che da oggi è finalmente realtà.

Apre il parcheggio di scambio di Conca d'Oro

Un parcheggio multipiano su due livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 198 posti auto, di cui 5 riservati alle persone diversamente abili. Sono presenti anche 14 stalli per ciclomotori. L’accesso carrabile al parking della metro è previsto da via Martana, con corsia di canalizzazione da via Val di Cogne, mentre l’uscita carrabile è realizzata su viale Tirreno. Il parcheggio è dotato di un impianto fotovoltaico, in fase di attivazione, per circa 30 kw, che contribuirà alla riduzione dei costi energetici.

Più posti auto in città

“In pochi anni garantiremo migliaia di posti auto in più a Roma a partire dal ruolo sempre più centrale che avranno i parcheggi di scambio. Oggi inauguriamo quello per la fermata della Metro a Conca D’Oro, dotato di pannelli fotovoltaici e di posti per biciclette e ciclomotori, il mese scorso è toccato al settore B del parcheggio di scambio di via de Sappè, in corrispondenza della stazione della Metro B Laurentina e, a breve, riapriremo dopo anni di attesa quello di piazza Annibaliano e, successivamente, il Parking Cornelia per il quale abbiamo appena sottoscritto il contratto di affidamento” ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Vogliamo allentare la morsa delle auto in città ma per farlo - ha concluso il primo cittadino - dobbiamo garantire ai cittadini soluzioni alternative come i parcheggi di scambio che sono, in questo senso, strategici”. “Con l’apertura del parcheggio di scambio di Conca d’Oro consegniamo ai cittadini romani e ai pendolari oltre 200 stalli di sosta che saranno molto importanti per agevolare l’accesso al trasporto pubblico e favorire l’intermodalità degli spostamenti. Il parking di Conca D’Oro - ha aggiunto l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione volto alla valorizzazione e al recupero delle aree di sosta, un settore fondamentale per tutto il sistema della mobilità cittadina”. "Una piazza, quella di Conca d’Oro, che vogliamo attraversabile da tutte e tutti, in sicurezza e tranquillità, sulla quale abbiamo riportato un’area ludica, lo spazio fitness, nuovi alberi e presto anche il nuovo centro di aggregazione giovanile per le ragazze e i ragazzi del quartiere" ha evidenziato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

Quanto costa parcheggiare a Conca d'Oro

La realizzazione del parcheggio è stata affidata dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale e a Roma Servizi per la Mobilità, mentre la gestione del servizio ad Atac nell’ambito del Contratto di Servizio con l’amministrazione capitolina. Il piano tariffario previsto da Roma Capitale prevede 1,50 euro per le prime 12 ore di sosta consecutive; 2,50 euro fino a 16 ore di sosta consecutive. Gli abbonati al trasporto pubblico e le altre categorie esenti dal pagamento della sosta tariffata potranno usufruire gratuitamente del parcheggio.

Un'attesa lunga dieci anni

“Dopo oltre dieci anni di attesa è stato finalmente inaugurato il parcheggio di scambio multipiano della stazione metro Conca d’Oro. Un’ottima notizia che i cittadini aspettavano dal 2012, quando in concomitanza con l’inaugurazione dell’allora capolinea della B1 si sarebbe dovuto aprire anche il parcheggio” ha ricordato il consigliere comunale del Pd, Riccardo Corbucci.

“Un’ottima notizia per i residenti e per i tantissimi pendolari che utilizzano quotidianamente quel tratto di metropolitana e che da domani potranno usufruire di 200 nuovi posti dove lasciare l’auto in un quadrante strategico della Capitale. La mobilità integrata - hanno detto Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera del Municipio III - è esattamente quello su cui si deve puntare e rappresenta la vera chiave per avere un sistema di trasporti utile e funzionale. Ci auguriamo che il Campidoglio prosegua in questa direzione per dare maggiore concretezza al progetto di una mobilità sostenibile, realmente a misura di cittadino”.