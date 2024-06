Bus turistici, via i parcheggi dalle Mura Aureliane. Gli imprenditori: “Diteci dove lasciare i mezzi”

Quella dei bus turistici continua ad essere una problematica irrisolta di Roma. I residenti, specialmente quelli del centro, li vorrebbero bandire. Le aziende, da parte loro, vogliono continuare a lavorare contando su migliori infrastrutture. Intanto, l’approvazione in Assemblea capitolina della delibera di iniziativa consiliare a prima firma di Giovanni Caudo ha causato la reazione degli imprenditori del settore. I titolari dei torpedoni insorgono: “Possiamo anche spostarci ma dateci altri stalli dove lasciare i mezzi”.

Via i parcheggi dalle Mura Aureliane

La zona compresa tra viale di Porta Ardeatina e viale Pretoriane sarà interessata da lavori di restyling. Questo comporta lo spostamento di 14 stalli, presumibilmente su viale Marco Polo e piazzale dei Partigiani. Non solo. Una volta terminati i lavori, gli stalli non verranno ripristinati lungo le Mura Aureliane dove si vuole realizzare il “parco lineare integrato delle mura”, un progetto che risale ormai al novembre del 2008. Secondo quanto stabilito nella delibera, la presenza dei bus ostacolerebbe ai turisti la visione delle Mura. I torpedoni, quindi, devono andare via da lì. Una decisione che ha fatto certamente contenti i residenti di zona, da sempre contrari alla presenza dei torpedoni.

Il nuovo regolamento

Intanto, non è ancora pronto il nuovo regolamento per incentivare i bus a parcheggiare nelle zone periferiche della città. L'intenzione del Campidoglio è anche quella di limitare i mezzi presenti, soprattutto al centro. Regole che serviranno, soprattutto, per il Giubileo 2025 quando Roma sarà invasa da turisti e pellegrini.

Lasciateci lavorare

Marco Todde è presidente del Lazio dell’Associazione nazionale bus turistici italiani della Confcommercio. Con la presenza di 682 stalli complessivi a Roma, di cui il 90% nel centro storico, la rimozione delle aree lungo le Mura Aureliane porterà, spiega Todde a RomaToday “ad un overbooking su altri stalli visto che già oggi il numero di parcheggi di Roma è di gran lunga inferiore rispetto ai mezzi che circolano”.

Il numero uno regionale dell’Anbti specifica di non essere “contrario alla delibera. Non vogliamo diventare il problema del traffico di Roma e anche noi non vogliamo sostare sotto le abitazioni. Però, se mi togli da una parte devi darmi un altro parcheggio. Oggi capita che lasciamo i clienti vicini a piazza Navona per poi andarli a prendere dopo tre ore. Senza piazzole di sosta e parcheggi i mezzi fanno avanti e indietro sul Lungotevere in attesa che passi il tempo. Siamo obbligati a farlo perché altrimenti, se ci fermiamo troppo a lungo, rischiamo multe fino a 500 euro”.

In alcuni giorni, però, Roma sembra letteralmente invasa dai torpedoni: “Questo perché non c’è nessun contingentamento. Basta pagare il permesso di 150 euro per entrare – sottolinea ancora Todde – poi, però, si fanno queste operazioni per togliere i bus dal centro. Serve porre un limite ai mezzi presenti ogni giorno. Una soluzione del genere, però, a livello economico è poco conveniente per l'amministrazione. Inoltre – aggiunge Todde – con questi soldi si dovrebbero realizzare delle infrastrutture per gli autisti che, invece, non hanno nemmeno un bagno dove andare a fare i loro bisogni. All’estero, invece, ci sono parcheggi attrezzati in questo senso per i bus, compresi anche di zone per rifocillarsi”. “Ci chiedono – conclude – di lasciare i mezzi fuori dal Gra e poi contare sugli autobus dell’Atac: tutto questo non è logico”.

L’incontro alla Camera

Martedì 25 giugno, intanto, alla Camera si terrà un convengo proprio sui bus turistici al quale parteciperanno, tra gli altri, l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, e l’assessore al Turismo, Alessandro Onorato. “Vogliamo far capire che i nostri mezzi svolgono un vero servizio pubblico – spiega a RomaToday Riccardo Verona, presidente nazionale dell’Anbti – all’estero troviamo stalli e parcheggi attrezzati e non si verificano i problemi che ci sono nelle città italiane. Il passeggero che arriva con l’autobus è penalizzato più di quello che arriva con il treno. Non solo paga la quota di viaggio ma viene anche visto di cattivo occhio perché è “povero”. Come si fa a dire questo? Occorre cambiare mentalità al più presto”. Sulla questione parcheggi Verona è netto: “Spesso, cosa che non accade in Europa, troviamo nelle città italiane i parcheggi riservati invasi dalle auto, con gli autobus costretti a fermarsi in doppia fila per far scendere i clienti. Basterebbe prevedere maggiori controlli”.