Giubileo, visita di Papa Francesco in Campidoglio. Scambio di doni e incontro con Gualtieri

Lunedì 10 giugno Papa Francesco sarà in visita al Campidoglio per incontrare cittadini e autorità in quella che è la sua diocesi e in quell'occasione incontrerà il sindaco Roberto Gualtieri. Una delle prime tappe diplomatiche in vista del Giubileo 2025.

La visita di Papa Francesco in Campidoglio

Il Vaticano ha diffuso ufficialmente il programma della giornata. Il 10 giugno alle 8.40 il Santo Padre uscirà da Casa Santa Marta e nel giro di una ventina di minuti arriverà all'ingresso di via San Pietro in Carcere dove ad accoglierlò sarà il primo cittadino. In contemporanea squilleranno le trombe dei Fedeli di Vitorchiano. I due sosteranno al primo arco che si affaccia sul Foro Romano e saliranno in ascensore al primo piano di Palazzo Senatorio.

Il programma del 10 giugno

Ci sarà dunque un incontro privato tra Papa Francesco e Roberto Gualtieri all'interno dello studio di quest'ultimo, dove a conclusione nella Sala dell'Arazzo verranno accolti staff e familiari per un incontro con il Pontefice. Quindi il programma prevede, nella Sala delle Bandiere, la firma del "Libro d'Oro Capitolino" e dopo, intorno alle 9.50, in Aula Giulio Cesare, un incontro con i consiglieri, gli assessori e le altre autorità invitate. A salutare il pontefice sarà la Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, seguirà un intervento di saluto del sindaco Gualtieri ed il discorso del Papa davanti al parlamentino della città.

Lo scambio dei doni

Lo scambio dei doni, come da rituale, prevede da parte di Gualtieri la consegna di una medaglia d'argento e un documento di istituzione di alcune iniziative di carattere sociale, mentre Papa Francesco lascierà in dono al Comune un mosaico raffigurante l'Arco di Tito, a Gualtieri un trittico di medaglie e agli assessori e consiglieri le medaglie del pontificato e la Bolla di indizione del prossimo Giubileo. Verso le 11, al Portico del Vignola, il Papa si congederà dal Sindaco, salutato anche questa volta dagli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano, per fare ritorno in Vaticano.

Gualtieri: "Ci riempie di gioia"

"La presenza lunedì prossimo di Papa Francesco in Campidoglio ci riempie di gioia - commenta Gualtieri - e assume un particolare significato in vista dell'appuntamento giubilare ormai alle porte, il suggello di un percorso di condivisione che stiamo portando avanti con la Santa Sede e il Governo per organizzare al meglio questo evento storico così importante per Roma e per il mondo intero. Papa Francesco - aggiunge Gualtieri - ha usato parole memorabili perché dal Giubileo parta un fortissimo messaggio di speranza per le difficili sfide che l'umanità si trova ad affrontare, un richiamo a riscoprire il valore fondamentale della fratellanza in questi tempi così difficili, a realizzare una vera e propria alleanza sociale della speranza per la pace e per la vita, e a impegnarsi per una ecologia integrale che sappia essere ambientale, economica e sociale".