Lunedì Papa Francesco sarà in Campidoglio

Lunedì 10 giugno, Papa Francesco sarà in Campidoglio. Una vicisata dal significato particolare in vista del Giubileo ormai alle porte, "suggello di un percorso di condivisione che l'Amministrazione capitolina sta portando avanti con la Santa Sede e il Governo per organizzare al meglio questo evento storico così importante per Roma e per il mondo intero", spiegano da Palazzo Senatorio.

E' la seconda volta che il Pontefice varca la soglia della sede del Comune di Roma dopo il 26 marzo del 2019, quando c'era la sindaca Virginia Raggi. La visita durerà in tutto due ore: l'arrivo del Papa è previsto intorno alle 9. Ci sarà prima un incontro privato con il sindaco Roberto Gualtieri. Quindi, alle 9.50, in Aula Giulio Cesare ci sarà l'incontro con i consiglieri, gli assessori e le altre autorità invitate. Un saluto viene pronunciato da Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina, e un altro dal sindaco Gualtieri. A chiudere l'evento sarà il discorso del Papa.

Il Papa si affaccerà sulla piazza del Campidoglio per salutare i presenti: sarà una nuova, storica occasione per ribadire il legame indissolubile che lega Francesco a tutte le cittadine e i cittadini di Roma.

In occasione della visita del Santo Padre, possibili ripercussioni per la viabilità nell'area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. Divieti di sosta, già dalla notte tra domenica e lunedì, su via di San Pietro in Carcere, via delle Tre Pile, via di Monte Tarpeo, via del Campidoglio, via del Tempio di Giove, piazza dell’Avvocatura, rampa Caffarelli, via di Villa Caffarelli e piazzale Caffarelli, Vico Jugario, piazza e via della Consolazione.

Si tratta di un'occasione unica per le cittadine e i cittadini che desiderano partecipare a questo momento di incontro con il Pontefice in una fase importante per Roma.