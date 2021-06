Paolo Ferrara e la gaffe della sposa che festeggia l'addio al nubilato al banchetto M5s di Ostia

La fenomenologia di Paolo Ferrara va aggiornata. Il consigliere capitolino del M5s, fedelissimo di Virginia Raggi, da pochi giorni a capo del comitato elettorale della sindaca a caccia del bis, è incappato nel week end nell'ennesima figuraccia social. Colpa di una foto postata da Ferrara in cui venivano mostrate delle ragazze al banchetto M5s di piazza Anco Marzio. Ragazze che, a detta del consigliere capitolino, erano passate volutamente dal banchetto per salutare gli attivisti.

Così il post: "Elisa si sposa e con le sue amiche è venuta a trovarci al banchetto di Ostia. Che bella sopresa! In fondo sia noi che lei stiamo pensando al futuro". Nella foto si vedono le bandiere pentastellate fare da sfondo alla gioia di Ferrara e apparentemente delle ragazze. Insomma, un'occasione buona per dire, una volta di più, che il consenso per il M5s e Virginia Raggi vanno oltre le critiche ricevute dai giornali e dalle opposizioni. La realtà però è diversa.

In realtà le ragazze sono passate da piazza Anco Marzio perché impegnate in un addio al nubilato. Una delle ragazze ha il velo in testa e, come capita in queste occasioni, hanno inscenato una serie di scherzi. Tra questi quello al banchetto pentastellato. Nessuna condivisione della causa raggiana quindi. A dirlo sono le stesse ragazze ritratte in foto che, visto il post di Ferrara, hanno deciso di commentare per chiarire. E a seguito dei commenti il consigliere M5s ha deciso di rimuovere il post.

"Salve Paolo Ferrara", è l'esordio del commento della sposa. "Sono Elisa la ragazza che si sposerà e che ieri è passata da voi. Ci tenevo a dire che siamo passate da voi per puro caso (così come siamo passate anche dal ragazzo truccato da clown che faceva le sculture di palloncini poco più avanti e al gazebo del PD) e per nessun altro motivo. Detto ciò, le chiederei di rimuovere immediatamente la foto dal momento che non è stato autorizzato da nessuna di noi a pubblicarla e trovo il suo comportamento a dir poco scorretto". Stesso tenore per il commento di un'altra amica che aggiunge: "Mi auguro che questo non sia un bieco tentativo di strumentalizzare un nostro momento". Più diretto il messaggio di una seconda amica: "Sono una delle ragazze dalla foto amica di Elisa e credo sia doveroso che Elisa vi ha donato biscotti a forma cazzetto definendoli "i biscotti del cambiamento". Buon futuro a voi".

Ieri, in serata, pressato dalle ragazze e da vari messaggi, Paolo Ferrara ha rimosso il post. Impossibile però cancellare l'ennesima figuraccia social di cui ormai Ferrara è diventato un fiero collezionista, per una fenomenologia in costante aggiornamento.