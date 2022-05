Il primo congresso nazionale di Demos elegge Paolo Ciani nuovo segretario

Nato come associazione nel 2015, iniziato il percorso da partito politico nel 2018, Democrazia Solidale-Demos ha svolto il suo primo congresso nazionale venerdì 13 maggio a Roma, eleggendo come nuovo segretario Paolo Ciani, già consigliere regionale del Lazio e membro dell'assemblea capitolina dal novembre 2021.

Centinaia i delegati arrivati da tutta Italia al Teatro Italia di via Bari, dove durante due giorni di dibattiti sono intervenuti anche il presidente di Demos Mario Giro, il fondatore della comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi, il segretario del Pd Enrico Letta, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, il coordinatore nazionale di Articolo Uno Arturo Scotto, il presidente del M5S Giuseppe Conte e l'assessora alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari.

"Demos è una forza politica collocata nel centrosinistra - ha dichiarato Ciani - , che vuole costruire una società più giusta a partire dai fragili, contrastare le disuguaglianze, accogliere e valorizzare la presenza dei migranti nel Paese, rappresentare a livello politico le istanze della solidarietà e del sociale. Demos ha iniziato il suo percorso nel 2018 e da quel momento ha eletto propri rappresentanti in numerosi comuni e regioni d'Italia".

La nuova segreteria annunciata da Ciani all'assemblea sarà composta da Barbara Funari, Elena Apollonio, Roberta Gaeta, Mario Arca e Mario Giro, che è stato eletto presidente del partito. Tesoriere sarà Ruben di Stefano. Votata anche nella mozione del segretario la Direzione nazionale composta da 45 membri rappresentanti dei territori, che guideranno Demos nei prossimi quattro anni.

"Noi siamo per un'alleanza larga ed inclusiva, non spocchiosa ed esclusiva - ha proseguito Ciani, da trent'anni membro della Comunità di Sant'Egidio - . Siamo stanchi degli scontri. Sembra esserci un gusto inquietante di metterci gli uni contro gli altri. Ecco perché siamo qui oggi: per cambiare la nostra società e il mondo attraverso la partecipazione e la democrazia, senza lamentarsi sempre". "Come Demos - ha aggiunto il segretario nazionale neoeletto - ci siamo impegnati perché preoccupati di una società centrata sempre più sull'individualismo, come scelta economica e antropologica. Modello di società competitiva ed escludente, che disprezza corpi intermedi e fragilità. Ci siamo impegnati perché testimoni di un dramma che vieppiù si diffonde, quello della solitudine: in troppi vivono soli, si sentono soli, sentono il peso dell'isolamento fisico, sociale, delle difficoltà di incontrare, stare, parlare con gli altri".

"Complimenti a Paolo Ciani, eletto segretario nazionale di Demos - le parole di Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio - . Paolo è un interlocutore prezioso e un politico appassionato, che ha portato sempre avanti le sue battaglie. Con il nuovo ruolo saprà diffondere le sue competenze e le sue idee anche fuori dalla Regione Lazio".