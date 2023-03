Pantheon: l'ingresso diventa a pagamento, ma non per tutti

La decisione è presa. Il ministero della culturale ed il Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon hanno firmato l’accordo che prevede l’introduzione d’un biglietto d’ingresso per il Pantheon.

La distribuzione del ricavato

Il ticket, secondo quanto comunicato dal Mic, “avrà un importo non superiore ai 5 euro” ed il ricavato è previsto che sia diviso tra il ministero, a cui andrà il 70%, ed la diocesi si Roma. L’introduzione di un biglietto d’ingresso era stata proposta dal Campidoglio, incontrando il favore del titolare del Mic. A Roma Capitale spetterebbe una parte della percentuale, ancora da definire.

La promessa del ministro

Il sito più visitato dai turisti, con oltre 9 milioni di ingressi stimati, diventerà quindi a pagamento. Ma non per tutti. “Dal pagamento saranno esclusi i cittadini di Roma” ha dichiarato il ministro Gennaro Sangiuliano. Il titolare del Mic ha inoltre spiegato che “le risorse ricavate, una parte delle quali andrà anche al Comune e una parte destinata ad azioni di sostegno della povertà, saranno utilizzate per la cura e la riqualificazione del Pantheon”.

Chi è esentato dal pagamento

Non saranno soltanto i residenti nella Capitale ad essere esonerati dal ticket. Saranno infatti esentati dal pagamento, come già avviene per i musei, i minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche mentre i ragazzi fino a 25 anni pagheranno appena 2 euro. L’accesso rimarrà “libero e gratuito” anche per i canonici del Capitolo della basilica e per il personale laico e religioso, compreso i volontari, e “per tutti i chierici e per le guardie d’onore alle Reali Tombe del Pantheon. Resta l’accesso libero anche l’esercizio del culto”.

Gli ultimi passaggi da definire

Quando sarà introdotto il biglietto? La data non è stata comunicata, però il Mic ha dichiarato che verrà introdotto “non appena si concluderanno i passaggi tecnici necessari per consentirne l’acquisto da parte dei visitatori”. La somma destinata al Campidoglio, invece, sarà stabilità in base a “successivi accordi tra il ministero ed il comune” che serviranno anche a disciplinare l’accesso gratuito per i residenti nella Capitale.