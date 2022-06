Le panchine letterarie arrivano a Roma: il progetto pilota sarà nel IX municipio

Fratelli d'Italia fa breccia nel cuore della maggioranza di centrosinistra, sia in assemblea capitolina sia nel parlamentino di largo Benenson nel IX municipio e fa passare una mozione per istituire le panchine letterarie.

L'idea parte dal consigliere capitolino Andrea De Priamo che il 26 aprile ha visto passare un suo atto sull'argomento, adottato poi con entusiasmo all'Eur dove a firmare per prima è stata Laura Pasetti, collega di partito. La mozione è stata approvata all'unanimità e nel prossimo futuro i quartieri del IX vedranno testimonianze di arte e cultura realizzate da artisti locali.

"Le panchine acquistano un nuovo ulteriore significato - spiega la presidente Titti Di Salvo - . Quello di strumenti per promuovere cultura e la conoscenza di autori letterari. In un municipio che ha una vocazione in quella direzione. Grazie alla consigliera Laura Pasetti che l’ha promossa e a tutto il consiglio mnicipale che l’ha saputa valorizzare".

"Nella mozione, che fa riferimento a progetti anche europei già presentati e realizzati negli anni - scrivono in una nota congiunta De Priamo e Pasetti - e ad alcuni luoghi d`Italia come L`Aquila, Foggia e Napoli, la cultura di strada viene così incentivata attraverso la curiosità suscitata dai versi e dalle illustrazioni che orneranno le panchine in alcuni luoghi del municipio. Saranno preferibilmente artisti locali a illustrare le panchine, ricongiungendo così le arti in un unico messaggio culturale e sociale di cui il municipio IX sarà promotore e latore, diventando il primo che farà da progetto pilota per le panchine letterarie da riproporre in tutta Roma".