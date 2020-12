Via del Corso, l'Aula approva il piano di recupero di Palazzo Sciarra

Più spazi espositivi, i reperti dell'Acquedotto Vergine visibili, come in un museo, anche attraverso la copertura a vetrata in corrispondenza del cortile storico. Quest'ultima permetterà anche un ampliamento della rete dei percorsi all'interno del palazzo. L’Assemblea capitolina ha dato il via libera al piano di recupero di Palazzo Sciarra di via del Corso, sede dalla Fondazione Roma che è anche proprietaria dello storico immobile.

In particolare, il piano di recupero prevede la riqualificazione dell'immobile attraverso l'ampliamento degli spazi destinati alle esposizioni attraverso il ripristino dell’originaria consistenza degli spazi. I ritrovamenti dell'Acquedotto Vergine, che risalgono al 1888, saranno visibili nella loro integrità grazie al recupero di spazi interrati, sia esistenti sia ripristinati. Infine verrà ampliata la rete dei percorsi dell'organismo architettonico, facendo diventare il cortile tardo ottocentesco, che verrà coperto con una vetrata, l’invaso attorno al quale si articoleranno i nuovi spazi espositivi.



Per l'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori, "grazie a questo progetto la città ha l’occasione di vedere realizzato uno spazio contemporaneo all’interno di un contesto storico. E' un intervento piccolo ma molto interessante, che permette di poter scoprire nuovi luoghi di Roma e di valorizzare ulteriormente un edificio importante".

Aggiunge il presidente della commissione urbanistica, Carlo Maria Chiossi: "I lavori di ristrutturazione non solo riporteranno l'immobile alle sue originarie dimensioni ma andranno anche a valorizzare e preservare l'inestimabile ricchezza custodita al suo interno attraverso la musealizzazione delle arcate dell'Acquedotto Vergine, uno dei più importanti dell'antica Roma".