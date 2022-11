La regione Lazio "salva" il palazzo Conti a Poli

La regione Lazio aiuterà il comune di Poli ad acquistare e restaurare il piano nobile di palazzo Conti che, altrimenti, rischiava di rimanere chiuso al pubblico. La Pisana ha voluto rispondere in maniera positiva alla richiesta avanzata dall’amministrazione comunale, preoccupata dal fatto che la parte di questo storico edificio, di proprietà di privati, è stata messa in vendita. Il pericolo, espresso anche dalla cittadinanza di Poli, è che, in futuro, il palazzo possa non essere più a disposizione dell’intera comunità.

Palazzo Conti

Il comune di Poli ha già assunto dall’agenzia del demanio l’utilizzo delle stanze di Torquato Conti al piano terra del palazzo Baronale e vorrebbe concorrere all’acquisizione diretta della porzione più preziosa del palazzo, di grande valore storico e culturale. In quegli ambienti, è possibile trovare il Salone degli Affreschi, la cappella con il dipinto del Cavalier d'Arpino, e la stanza in cui nacque Papa Innocenzo XIII, al secolo Michelangelo Conti. L’acquisizione consentirebbe di ampliare e consolidare la proprietà pubblica dell’immobile, oggi per buona parte di proprietà di privati.

Gli interventi di acquisizione e restauro

L’amministrazione comunale di Poli, il 5 luglio 2022, aveva inoltrato alla presidenza della regione Lazio, per realizzare un accordo che prevedesse un programma di valorizzazione territoriale e che coinvolgesse la Pisana come partner istituzionale. Nell’occasione, il comune aveva chiesto di includere nell’accordo “l’acquisizione, il restauro e la messa a disposizione per finalità di comune interesse, il piano nobile di Palazzo Conti prospicente il borgo antico del Comune, oggi avviato alla vendita da parte dei privati proprietari”. Nell’accordo, inoltre, sono previsti interventi anche per altri luoghi d’interesse della cittadina: il piano terra di palazzo Conti, attuale sede comunale e sala del consiglio di circa 400 mq, il bosco comunale Colle Corvia, la biblioteca comunale, il museo multimediale e multifunzionale e la sala delle associazioni multifunzionale di via Umberto I.

Il ruolo della regione Lazio

La regione Lazio ha deciso, alla fine, di stanziare quasi 900 mila euro per l’acquisto ed il restauro del piano nobile di palazzo Conti. In “cambio”, la Pisana potrà disporre degli spazi pubblici oggetto di interventi (la biblioteca, il museo, la sala delle associazioni e la sede comunale) per i centri per l’impiego, spazi attivi, spazi formativi attrezzati per il coworking e lo smartworking istituzionale. In questo modo il comune di Poli avrà il palazzo Conti ancora pubblico e restaurato mentre la regione Lazio potrà contare su degli spazi, che andrà a sistemare, per realizzare alcune iniziative. Ovviamente, il piano nobile di palazzo Conti potrà essere destinato, come da accordi, solo “per finalità di divulgazione culturale nonché con la funzione di attrattore turistico per l’intero territorio”.