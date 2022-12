PalaTiziano, operai ancora a lavoro. Il Campidoglio annuncia: "Pronto per settembre"

L’apertura, anche parziale, che era stata ipotizzata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 è saltata. I lavori al PalaTiziano ancora non sono terminati ma l’impianto di piazza Apollodoro, “sarà pronto e consegnato, chiavi in mano, per il prossimo settembre”. La previsione è di Alessandro Onorato, l’assessore capitolino allo sport che nella mattinata del 19 dicembre ha organizzato un sopralluogo al palazzetto.

Riqualificazione ancora in corso

All’esterno il PalaTiziano si presenta come un cantiere. C’è ancora il cartello con la data di avvio dei lavori: 2 agosto 2021. La riqualificazione dell’impianto sarebbe dovuta terminare, nelle intenzioni della precedente amministrazione, in “180 giorni naturali e consecutivi” si legge sempre nel cartello. In realtà gli operai sono ancora in azione e proprio il 19 dicembre hanno cominciato a sistemare le mattonelle all’esterno, consegnate in mattinata in gran quantità. Perché i lavori, nel perimetro circostante il palazzetto, non erano contemplati dal vecchio appalto. Come del resto non erano previsti anche molti altri interventi, parte dei quali tuttora in corso.

Slitatta l'apertura parziale

“Abbiamo fatto dei grossi passi in avanti rispetto al cantiere che abbiamo trovato ma anche così il palazzetto non è agibile, perché ci sono una serie di interventi ancora da fare, alcuni anche piuttosto importanti sul piano tecnico, ad esempio per le bocchette dell’aria condizionata che erano rimaste quelle degli anni Sessanta” ha commentato l’assessore allo sport Alessandro Onorato, nell’illustrare alla stampa lo stato di avanzamento dei lavori. “Abbiamo fatto il possibile per compiere il miracolo, aprendo entro gennaio anche a capienza ridotta, ma non è stato tecnicamente possibile” ha aggiunto l’assessore.

L’ipotesi di una parziale apertura, in grado di accogliere circa 500 persone, era stata avanzata nel corso dell’ultima commissione sport che il Campidoglio aveva dedicato al tema. L’impianto invece, a regime, è in grado di ospitare 3000 spettatori.

“Un po’ mi vergogno che le squadre professionistiche debbano andare a vincere, con il basket o con la pallavolo, che ha collezionato 10 vittorie di fila, da un’altra parte. Ma le cose dobbiamo farle per bene” ha aggiunto Onorato, che sul precedente progetto di riqualificazione ha presentato anche un esposto. “Era totalmente sbagliato, uno di quei classici progetti che vengono fatti in vista della campagna elettorale” ha sottolineato l’assessore. Perché, ad esempio, non prevedeva l’illuminazione esterna né un impianto di videosorveglianza e la conseguenza sarebbe stata quella di “far vandalizzare l’impianto”. Inoltre, non erano previsti quegli interventi all’esterno che gli operai stanno eseguendo.

Il costo totale della riqualificazione

Quanto costerà alla fine la riqualificazione del PalaTiziano. “Il primo appalto (quello risalente all’amministrazione pentastellata ndr) era stato di 3 milioni e centomila euro. A cui si sommano quasi altri 2 milioni e cento” è stato spiegato durante la commissione. A conti fatti, quindi, si arriva a 5 milioni e duecentomila euro: soldi necessari per dotare la capitale di un palazzetto in grado di ospitare realtà sportive che, in assenza di un’analoga struttura, sono costrette a ricorrere ad impianti sovradimensionati rispetto all’esigenza (il palazzetto dell’Eur) o situati fuori dal territorio cittadino.

I lavori avviati dall'amministrazione Gualtieri

Cosa verrà fatto con i nuovi finanziamenti? “Stiamo parcellizzando gli interventi e ci risulta che sia tutto finanziato, addirittura i collaudi ed il tabellone che non era previsto.“Cose macroscopiche mancanti sono vetri rotti, infissi arrugginiti, una volta che presenta delle macchie di pioggia” ha elencato l’assessore. E poi i lavori sull’impianto di climatizzazione “visto che era stato previsto col vecchio progetto un motore molto forte che, senza un adeguamento ad esempi delle bocche di ripresa, avrebbe mandato tutto in stallo e non sarebbe stato collaudato. Altri interventi hanno riguardato l’hospitality e la sala stampa ed all’esterno gli ingressi, le cancellate, l’illuminazione, la videosorveglianza, tutte cose che sono state finanziate ed appaltate attraverso Zetèma”.

Tutti interventi che saranno terminati entro la prossima estate. “Stiamo facendo lavorare due appalti insieme, per guadagnare tempo” ha ribadito l’assessore. Per arrivare, questa volta, puntuali all’appuntamento della definitiva e totale riapertura. Sarà a settembre 2023. “Chiavi in mano” giusto in tempo per l’avvio della prossima stagione sportiva.