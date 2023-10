Il PalaTiziano riapre allo sport. E da febbraio spazio anche ai concerti

Le atlete della Roma Volley Club saranno le prime ad inaugurare la stagione sportiva del PalaTiziano. L’impianto, dopo una travagliata e lunga ristrutturazione, è finalmente pronto ad accogliere la serie A1 di pallavolo femminile e la Luiss Basket, formazione che milita in serie A2 maschile. Ma saranno le pallavoliste del coach Giuseppe Cuccarini, domenica 15 impegnate nella sfida contro la Reale Mutua Fenera Chieri, a riportare lo sport nel tempio progettato da Pier Luigi Nervi.

Un impianto ambito dalle società sportive

L’impianto è molto ambito tra le realtà sportive della città perché è anche l’unico, a Roma, a poter garantire una capienza di quella portata. Nel palazzetto dello sport, oggi, sono garantiti 2500 posti a sedere. Ma entro la fine dell’anno diventeranno mille in più perché, terminati i lavori ancora in corso, potrà aprire al pubblico anche il terzo anello. Perché il PalaTiziano è tanto ambito è intuitivo e ed è stato ribadito a più riprese nelle commissioni capitoline che hanno seguito i suoi lavori.

Dossier - Roma ritrova il PalaTiziano. Il racconto di sette anni di disagi causati dalla sua chiusura

A Roma infatti, è stato più volte ricordato dal presidente della commissione sport Nando Bonessio, “si passa da strutture come il PalaEur, in grado di accogliere più di 10mila persone, alle palestre scolastiche i cui spalti ne ospitano poche centinaia”. Ed è anche per questo che, per giocare al PalaTiziano, si sono candidate sei realtà sportive. La scelta, per ora, è ricaduta sulla Roma Volley Club e sulla Luiss Basket.

Da febbraio spazio anche ai concerti

Tanta concorrenza alimenta anche domande sul futuro dell’impianto che, però, non sarà dedicato soltanto allo sport. L’impianto, ha ribadito l’assessore Alessandro Onorato nel giorno in cui riapre all'attività agonistica, “vivrà anche con la musica. A partire da febbraio vogliamo creare un cartellone di concerti anche per 4.500 persone, affitteremo l'impianto a prezzi di mercato e i soldi incassati dal Comune saranno interamente reinvestiti nello sport di base. Non a caso la gestione è affidata a Zetema, la società comunale che opera nel settore cultura: per la prima volta si occuperà di sport, dando vita un modello che può essere replicato e che faciliterà il controllo di servizi come la guardiania”.

La nuova modalità di gestione, quindi, lascerà la porta aperta allo sport. In tal modo il Palazzetto, ha promesso Onorato, diventerà “uno stimolo per tutto il mondo dello sport e per chi vuole investire, per le attività di base e per il mondo della disabilità, con la certezza di un canone sociale. Per il momento la capienza è di 2.500 posti ma a dicembre - a dettagli limati - sarà ampliata a 3.500. A gennaio ci sarà la vera inaugurazione”.