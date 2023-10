Il PalaTiziano riapre, con mille posti in meno. Ed è sempre più ambito

Le porte del palazzetto dello sport di viale Tiziano si riaprono. Dopo un lungo stop, causato anche da una ristrutturazione più lunga del previsto, l’impianto torna in funzione. Domenica 15 ottobre ospita la sfida dalla Roma volley contro Chieri ma il suo parquet, a partire dalla prossima settimana, sarà calpestato anche dagli atleti dell’ As Luiss di basket. Sono queste due le realtà che potranno disporre della struttura.

L'attesa riapertura del palazzetto

A comunicare l’attesa riapertura, nella mattinata del 10 ottobre, ha provveduto l’assessore allo sport Alessandro Onorato, presente ad un appuntamento con il numero uno della FIP Gianni Petrucci, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viole ed il numero due della Federazione italiana pallavolo, Luciano Cecchi. “È la dimostrazione che questa città, quando vuole, le promesse le mantiene- ha dichiarato Onorato, soddisfatto della riapertura del Palazzetto – ha dichiarato l’assessore - Questo Palazzetto tornerà a vivere da domenica e devo ringraziare gli uffici, perchè il Comune di Roma ha fatto un lavoro straordinario senza sosta”. Soddisfazione è stata espressa anche dalle squadre che potranno giocare nel tempio ideato e progettato da Annibale Vitellozzi e Pier Luigi Nervi. Ma l’elenco di società che si erano candidate ad utilizzare l’impianto è ben più lungo.

Una struttura ambita da sei società sportive

Com’è emerso nel corso della commissione sport convocata sempre nella mattinata del 10 ottobre, le società interessate al PalaTiziano erano almeno sei. “Erano pervenute sei domanide dalle società sportive” ha ricordato il presidente di commissione Nando Bonessio che poi ha provveduto ad elencarle. Oltre alla Roma Volley, neopromossa in A1 femminile e l’As Luis Basket, neopromossa in A2 maschile, c’erano anche “la Basket Roma promossa dalla serie B all’A2 femminile, la Oxygen Roma, che ha acquisito i diritti dell’A1 Femminile, la basket Santa Lucia, che dalla serie B della pallacanestro in carrozzina è tornata nella massima serie e la Pallacanestro Virtus Roma 1960 che milita nel campionato di serie b”. Tante squadre per un solo impianto che, tra l’altro, riapre con una capienza ridotta.

Apertura a ranghi ridotti

Domenica infatti i posti a disposizione saranno 2500 contro i 3500 omologabili perché, è stato spiegato dai dirigenti del dipartimento sport, sono ancora in corso lavori sul terzo anello. Dovrebbero terminare comunque per la fine di novembre. “Domenica riapriamo il palazzetto, ma l’inaugurazione avverrà il prossimo gennaio” ha premesso l’assessore Onorato, intervenuto in commissione. Il titolare della delega allo sport di Roma Capitale ha inoltre chiarito che “le società che inizieranno ad usarlo sono quelle che sono state indicate dalle rispettive federazioni”. Ma ci sarà modo di allargare il numero “potremmo arrivare anche a quattro a gennaio, ma di questo ne riparleremo” ha aggiunto l’assessore.

La necessità di far turnare tante realtà sportive, rappresentata più volte nel corso di questi mesi, è conseguenza dell’assenza di impianti sportivi con una capienza sufficiente a garantire le richieste di posti previste dai vari regolamenti federali. Un gap che con il tempo potrebbe risolversi visto che, “con i fondi del PNRR sono previsti due impianti, uno a Corviale e l’altro a Labaro, da circa 800/1000 posti ciascuno – ha ricordato Bonessio – e poi c’è un altro impianto, a Cesano, di cui è stato realizzato lo scheletro con tanto di copertura e potrebbe accogliere, anch’esso, un analogo numero di spettatori”.

Il futuro dell'impianto

Nel presente però il PalaTiziano resta una struttura molto ambita. E non solo dalle federazioni sportive. “L’assessore ha ribadito che durante la settimana potrebbe impiegato per accogliere spettacoli e concerti – ha sottolineato il consigliere Federico Rocca, di Fratelli d’Italia – eppure, vorrei ricordare che lì, a poche centinaia di metri, c’è uno spazio che è stato progettato proprio per queste funzioni: l’Auditorium, che oltre alla cavea ha una sala capace di ospitare quasi tremila persone”.