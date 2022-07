PalaTiziano, l’impianto è ancora un cantiere: per novembre prevista solo una riapertura parziale

Il Campidoglio ha stanziato 830mila euro in più per consentire il “risanamento conservativo”del Palazzetto dello sport di viale Tiziano. I fondi si sommano ai 3 milioni e 100mila euro che la precedente amministrazione aveva impegnato per rilanciare l’impianto sportivo, chiuso dal 2018. Ma neppure con le nuove risorse consentiranno di riaprire, a breve termine, il palazzetto. Almeno non interamente.

La parziale riapertura

“La chiusura dei lavori è prevista per il prossimo 31 ottobre e la riapertura del Palatiziano avverrà nei primi giorni di novembre 2022, con accesso parziale del pubblico” ha reso noto Nando Bonessio, a margine della commissione sport convocata per monitorare l’avanzamento del cantiere di viale Tiziano, dopo il sopralluogo effettuato lo scorso aprile. Quanto parziale? La domanda è stata rivolta direttamente al dirigente che, nel dipartimento sport, sta seguendo la vicenda.

Solo per 500 spettatori

“A novembre” è stato chiarito dal dirigente durante la commissione sport “sarà riaperto per 500 persone. Sarà consentita pertanto la piena fruizione delle fondamenta, degli spogliatoi, dei bagni. Più una corona di posti” perché, è stato chiarito, occorre ancora intervenire, ad esempio, sulla manutenzione delle finestre. Una delle criticità che era stata evidenziata anche dall’assessore allo sport Alessandro Onorato in occasione di un sopralluogo svolto lo scorso aprile.

I soldi spesi per la riqualificazione

A seguito di quell’intervento, emerse la necessità di stanziare circa un altro milione e mezzo di euro per il completamento dei lavori. Una cifra che si deve sommare ai 3milioni e centomila euro con cui l’amministrazione Raggi aveva finanziato il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione di bagni e spogliatoi. La messa a norma del sistema elettrico, di illuminazione e di climatizzazione. Ed anche una nuova impermeabilizzazione della copertura.

L'esigenza di nuovi fondi

Neppure la recente immissione di 830mila euro, consente quindi di completare “il risanamento conservativo” dell’impianto di viale Tiziano progettato da Nervi. Con quelle risorse, infatti, sarà possibile garantire solo una parziale apertura. Per 500 spettatori sui circa 3000 che la struttura è in grado di ospitare. Pochi quindi. Per completare l’intervento, serviranno altri fondi.