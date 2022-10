I voti agli assessori della giunta Gualtieri ad un anno dal trionfo elettorale

La giunta Gualtieri nel momento della presentazione

Roma non è stata costruita in un giorno, è vero, ma ad un anno dal trionfo elettorale di Roberto Gualtieri, in Campidoglio qualcosa dovrebbe cominciare a vedersi. Obiettivamente non in tutti i settori è così.

Rifiuti e trasporti, lo si sapeva, erano i settori messi peggio ed i due assessori scontano i problemi di partenza enormi. La Alfonsi, per le sue competenze da ex presidente di municipio, poteva incidere sull’Ama di municipio, rimasta praticamente solo un annuncio. Per il resto ha retto bene, mettendoci la faccia, in una situazione di oggettiva emergenza. Patanè invece ha mostrato le competenze pregresse nel dialogo con gli enti per la sicurezza, ottenendo le proroghe per non far chiudere le metro.

Non mancano le sorprese. In positivo c’è Tobia Zevi, assessore al patrimonio e politiche abitative, dato per spacciato da tanti, ma oggi apprezzato per le cose fatte in Campidoglio e non solo. Sorpresa, in negativo, è Barbara Funari: legata a sant’Egidio da lei ci si aspettavano grandi cose. Così invece non è stato ed il terzo settore è sul piede di guerra. Grandi aspettative c’erano anche per Monica Lucarelli che al contrario non ha risolto gran parte delle questioni più urgenti legate al suo assessorato.

C’è poi, inevitabilmente, un tema di visibilità mediatica. Alessandro Onorato, manco a dirlo, è il presenzialista della giunta: taglia nastri, non perde un evento sportivo, sfila a beneficio del suo social media manager che lo segue come un’ombra, indice conferenze stampa ed appare, oggettivamente, sulla cresta dell’onda tanto da oscurare Miguel Gotor, assessore alla cultura che su molte cose a livello di immagine si è visto oscurato.

Di seguito i voti dei singoli assessori

Sabrina Alfonsi - Assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti - voto 6

Il ruolo che nessuno vorrebbe e per il quale in tanti, al momento del varo della giunta, la vedevano inadatta. E' stato avviato l'iter per costruire un impianto che promette di cambiare il ciclo dei rifiuti a Roma. Ha difeso sui territori, mettendoci la faccia, gli impianti di prossima costruzione. Pensare di vedere Roma pulita dopo un anno era un'utopia a cui probabilmente neanche lei ha mai creduto. La sua grossa pecca è stata quella di aver annunciato l'Ama di municipio senza battersi per avere il piano industriale di Ama, fatto quest'ultimo che rende il primo aspetto solo carta straccia. Si può dire che sui rifiuti, per quelle che sono le sue conoscenze, è riuscita a limitare i danni in una situazione - quella dell’impiantistica per i rifiuti a Roma - che, obiettivamente, vedrebbe in difficoltà chiunque. In positivo va registrato l’aumento degli interventi per contrastare la cocciniglia. Da rilevare in positivo la maggiore pulizia delle strade rispetto all’inizio, ma in negativo la lentezza registrata nel diserbo dei marciapiedi: quando è intervenuto il tavolo sul decoro, la situazione è migliorata. Ma con colpevole ritardo, figlio di una precedente inerzia.

Andrea Catarci - Assessore alle politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la Città dei 15 minuti - voto 5,5

Assessorato nato per portare avanti la misura simbolo del programma di Gualtieri. In pochi però ne hanno capito la funzione visto che le cose da ottimizzare sono comunque in carico a singoli assessorati. Sul piano del decentramento ha lavorato per portare la gestione delle aree verdi più piccole ai municipi. Ma è un’operazione che potrebbe comportare dei rischi (per l’assenza di personale) e quindi va valutata nel tempo. Il nuovo regolamento sul decentramento appare lontano dal vedere la luce. Sull’anagrafe e i tentativi fatti per diminuire i tempi di attesa c’è ancora da lavorare a livello strutturale. La recente delega al personale in questo senso potrebbe aiutare a risolvere alcune cose.

Barbara Funari - Assessora alle politiche sociali e alla salute - voto 4

Piano rom fermo, associazioni del terzo settore sul piede di guerra, piani per i senza dimora che non producono effetti. Da lei e dal suo profilo ci si aspettava di più. L’impatto sulla città è stato invece decisamente insufficiente. Il terzo settore la accusa di non aver ancora speso tutto quanto era nelle sue possibilità dando seguito a una certa "timidezza" già riscontrata nei predecessori. Inoltre, sia sul tema della residenza agli occupanti sia sull'indirizzo fittizio di via Modesta Valenti, dopo un iniziale trasporto, con annessa promessa di delibera, si è silenziata.

Silvia Scozzese - Vicesindaca e assessora al bilancio - voto 6

Donna dei conti in una giunta con un sindaco ex ministro dell’Economia. Ha recuperato capacità di spesa, riprendendo in mano i soldi non spesi dalle precedenti amministrazioni. Nelle partite del bilancio ha gestito tutto senza particolari problemi.

Miguel Gotor - Assessore alla Cultura - voto 5

L’assessore fantasma per un settore che su Roma si governa quasi da solo. Non a caso, nelle indagini dell’agenzia per il controllo dei servizi di Roma Capitale, la cultura è sempre quella con i voti migliori. Lui, a differenza del suo predecessore Luca Bergamo, non ci ha messo nulla di suo, non dando al settore un’impronta riconoscibile. In più sconta l’ingombrante presenza di Alessandro Onorato che sui grandi eventi si prende sempre e costantemente la scena.

Monica Lucarelli - Assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e alle pari opportunità - voto 4,5

Senti i consiglieri, giri per il Campidoglio e su di lei si raccolgono spesso lamentele. In tanti la danno come quella più in bilico, la meno efficace tra gli assessori. Il tema dehors è ancora lì, irrisolto, con lamentele sia da parte degli operatori, sia da parte dei residenti. Sul bando della Befana ha riproposto, con pochi accorgimenti, quanto fatto dalla precedente amministrazione. Sul mercato dei fiori il crollo ha svelato l’inerzia di sette mesi a fronte di possibili soluzioni. Sulle pari opportunità tante iniziative di facciata, ma su cose più di impatto, vedi i centri antiviolenza, è stata decisamente insufficiente. Da lei e dalla sua fama di donna del fare, imprenditrice di successo, ci si aspettava decisamente di più.

Alessandro Onorato - Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda - voto 5,5

Il più presenzialista tra gli assessori. È quello che, scorri gli articoli di giornale, e si pensa abbia fatto più cose. Scorri invece gli impegni a 180 giorni presentati a marzo e nulla o quasi è stato realizzato. Sul turismo tanti annunci e poche cose concretizzate. Sui grandi eventi la solita frase inflazionata: “Roma torna Capitale dei grandi eventi” usata anche per concerti di artisti che a Roma si sono sempre visti. Bene l’impegno sulla moda, tornata protagonista con diversi eventi nel cuore della città. Bene anche il recente impegno, andato a segno, per riportare il Giro d’Italia a Roma.

Eugenio Patanè - Assessore alla Mobilità - voto 6,5

La poltrona più scomoda dopo quella dei rifiuti. Una poltrona che Patanè ha con pervicacia voluto e sulla quale sta provando, con non poche difficoltà, a risolvere dei problemi. Avviati i lavori per la metro A e per l’armamento dei tram, gli effetti si dovrebbero vedere a lungo termine. La metro rischiava di fermarsi, ma le trattative portate avanti hanno permesso di trovare soluzioni alternative. In generale appare sul pezzo, anche se il settore è messo decisamente male, sotto certi aspetti anche peggio dei rifiuti.

Claudia Pratelli - Assessora alla scuola, formazione e lavoro - voto 6,5

La sindacalista "outsider" sembra aver retto botta al salto dall'assessorato municipale a quello capitolino, seppur non incidendo particolarmente sul fronte lavoro, dove c'è ancora molto da fare e in particolare sul fronte delle maestre precarie che anche quest'anno si sono ritrovate fuori dai giochi. Decisamente meglio per quanto riguarda i progetti di apertura pomeridiana delle scuole e l'aumento dei posti a bando nei nidi.

Ornella Segnalini - Assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture - voto 6,5

Testa bassa e pedalare anche se su strade come quelle di Roma è facile inciampare in qualche buca. Lei, che di strade ne capisce, ha cercato di fare dell’operatività il suo mantra. L’accordo con Anas ha aiutato, i soldi stanziati per i cantieri anche: molti quelli partiti, per una situazione meno critica rispetto a quella di partenza. Operativo anche il piano caditoie: gli effetti li vedremo con le piogge autunnali. Eredità inaspettata venuta fuori dall’emergenza incendi quella degli idranti non funzionanti. Vedremo la prossima estate se gli stanziamenti saranno stati sufficienti.

Maurizio Veloccia - Assessore all'urbanistica - voto 5

Se dovessimo tenere conto solo di quanto fatto in un anno per provare a risolvere il problema delle affrancazioni sarebbe un 3, perché la famosa task force annunciata a marzo non ha ridotto di molto i tempi di espletamento delle pratiche semplificate. Inoltre, si è deciso di aggiungere una terza tipologia di domande, le urgentate, creando ulteriore confusione. I piani di zona trasformabili ad oggi sono gli stessi e anche se dovessero aumentare sarebbe solo l'applicazione di una delibera del 2019. Tuttavia l'inizio di alcuni ambiziosi progetti di rigenerazione e la riapertura dell'ufficio condoni di Decima alzano la valutazione. Ora, con i maggiori poteri che arrivano dalla Regione, si vedranno le vere capacità dell'assessore.

Tobia Zevi - Assessore al patrimonio e alle politiche abitative - voto 7,5

Da lui non ci si aspettava granché: sembrava l’assessore piazzato in un posto scomodo per essere cacciato dopo un anno. E invece ha sorpreso tutti, comprese le tante aree politiche interne al Campidoglio che sul tema casa, e i suoi problemi perennemente irrisolti, hanno costruito il proprio consenso. Ha preso in mano la questione delibera 140, superandola con un nuovo regolamento. Ha attivato il censimento dei beni del Comune, fondamentale per recuperare il patrimonio pubblico. Ha affrontato, insieme ad altri assessori, lo sgombero dell’occupazione di viale delle Provincie. Ha attivato un dialogo costante sui territori di periferia, un mondo oggettivamente lontano dal suo. Della Lucarelli abbiamo scritto che girando per il Campidoglio non si sentono che lamentele. Di lui è l’esatto contrario: nessuno ne parla male. Anzi, anche i più scettici e quelli da lui più lontani sono piacevolmente sorpresi.