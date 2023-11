I voti agli assessori della giunta Gualtieri dopo due anni

E pur si muove! A fatica certo, ma la Roma di Gualtieri lentamente, molto lentamente, si muove. La trasformazione raccontata dal sindaco durante il suo secondo rapporto alla città stenta a mostrarsi agli occhi dei romani. Roma è rappresentabile oggi in tutti i settori come un mega cantiere a cielo aperto. Lo è sicuramente per i trasporti e i rifiuti, ambiti strutturali della città in cui l'attuale amministrazione ha trovato macerie ed è dovuta ripartire praticamente dalle fondamenta. Lo è - e non metaforicamente - per i lavori pubblici e le infrastrutture che in vista del Giubileo si stanno rifacendo il necessario trucco. È un cantiere anche da un punto di vista amministrativo con la ristrutturazione di alcuni regolamenti fondamentali - decentramento e partecipazione - per la futura governance della città. Lavori in corso sul piano dell'abitare dove ha gettato le basi per provare a uscire dall'emergenza. Sul piano Urbanistico le idee ci sono e cominciano a essere tramutate in realtà. In mezzo a tutti questi "cantieri" spiccano i numeri - già attuali, già belli, già celebrabili e ampiamente celebrati dal titolare delle deleghe - del turismo e dei grandi eventi.

Una fotografia di Roma che trova il suo riscontro nelle nostre pagelle che, anche quest'anno, proviamo a dare ai singoli esponenti della giunta. Il miglioramento riguarda cinque assessori. Quello più sensibile è dell'assessore Alessandro Onorato che passa dal 5,5 dello scorso anno al 7 di quest'anno. I numeri, quelli dei grandi eventi e dei milioni di turisti giunti a Roma, parlano per lui. Anche grazie a questi (ma non solo) si è trasformato nel frontman della giunta, più del sindaco. E, forse, tutta questa visibilità non è casuale: ce lo dirà il tempo. Migliora ancora Ornella Segnalini, mediaticamente agli antipodi di Onorato, ma autentica macchina da guerra dei lavori pubblici e delle infrastrutture. Per lei parlano i cantieri in città, mai così tanti. Inoltre è riuscita nell'impresa di cancellare la parola buche dalla politica romana. Non del tutto dalle strade, certo, ma se continua così...

Passo in avanti importante è anche quello di Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica, settore rimesso in moto dopo anni di stop. Il primo anno è servito per carburare, nel secondo pare decisamente aver cambiato marcia. In crescita anche l'assessore Andrea Catarci con le sue infinite deleghe. Voti migliori, ma ancora sotto la sufficienza, per gli assessori Funari e Gotor: le politiche sociali e culturali stentano ad avere un'impronta riconoscibile che pur il profilo dei due assessori, fatto di competenze importanti, potrebbe dare.

Restano stabili invece le perfomance dei due assessori più in vista, Sabrina Alfonsi ed Eugenio Patanè. Rifiuti e trasporti sono i due settori che nessuno vorrebbe. Loro però li portano avanti mettendoci la faccia, obiettivamente con pochi passi in avanti. Ci sono però, numerosi lavori e progetti in corso e rispetto al passato - fatto solo di tante idee e anche confuse - questa è già una notizia. Le cose insomma si muovono e qualche segnale positivo inizia anche a vedersi.

Due gli assessori i cui voti sono inferiori rispetto a un anno fa: Tobia Zevi e Claudia Pratelli. Per il primo l'effetto sorpresa è finito: rimane abbondantemente sopra la sufficienza, ma paga alcune scelte che l'hanno messo mediaticamente alla gogna. In discesa - lieve - anche Claudia Pratelli. Nidi e materne di Roma in quest'inizio anno scolastico non sono quel fiore all'occhiello che si prova a raccontare e, anche a detta della sua maggioranza, la colpa è di alcune scelte fatte dall'esponente di Roma Futura.

In ritardo è l'assessora Monica Lucarelli. Il suo è un voto stabile ma negativo: 4,5 era l'anno scorso e 4,5 è quest'anno. Se in quasi tutti i settori ci sono "cantieri" aperti, nei suoi non sembra muoversi una foglia. Il cambio di passo appare necessario.

Silvia Scozzese - Vicesindaca e assessora al bilancio - voto 6

Fare la donna dei conti in una giunta guidata da un sindaco ex ministro dell'Economia e con la valanga di investimenti derivanti da Giubileo e Pnrr non è un'impresa facile. La bontà del lavoro si vedrà nel lungo periodo, ma ad ora va registrata la capacità di trovare fondi per accontentare alcune promesse di campagna elettorale che nei conti capitolini non erano mai state inserite, vedi la stabilizzazione delle maestre precarie. Il suo è un profilo basso, bassissimo, praticamente invisibile, e questo riesce a sottrarla alle polemiche. Sarà interessante vedere se, venendo a mancare alcuni fondi Pnrr, sarà in grado di trovare i fondi necessari. Con la Regione di destra potrebbe aumentare la necessità di coprire i buchi che potrebbero crearsi.

Andrea Catarci - Assessore alle politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la Città dei 15 minuti - voto 6 meno

Ha una conoscenza profonda della macchina capitolina e alcuni dossier sembrano cuciti addosso a lui. Partecipazione e decentramento sono materie che conosce a menadito e ha competenze per proporre e imporre spunti e idee. Appare però "schiavo" dei processi di scelta, di una forma che rallenta la sostanza, di decisioni e scelte da prendere ascoltando chiunque, allungando inutilmente i tempi e annullando quelle che sono le sue capacità. Sulla gestione del personale rivendica numeri che parlano in suo favore. Contro di lui, non sempre apertamente, ci sono però sindacati e lavoratori. Un consiglio non richiesto: Roma non è la Garbatella dove le critiche venivano (e vengono ancora oggi) soffocate da consensi coltivati con l'arte della politica di territorio. Se ci sono critiche vanno accettate e se qualcuno attacca o fa notare qualcosa che non va non è necessariamente di destra (fermo restando che anche le critiche di destra andrebbero ascoltate e prese in considerazione: è la democrazia)

Tobia Zevi - Assessore al patrimonio e alle politiche abitative - voto 6,5

Lo scorso anno in queste pagelle prese il voto più alto (e sappiamo gli ha guadagnato diverse invidie, ndr). Nonostante sia esaurito l'effetto sorpresa, ha continuato e portato a casa il lavoro sui dossier piano casa, delibera 140 e punti verde qualità. L'ha fatto però facendosi influenzare - a nostro avviso un po' troppo - dalla maggioranza. Il risultato è che ha dovuto fare da parafulmine mediatico per decisioni che - questa è la sensazione - in un altro contesto non avrebbe mai avallato. Pensiamo su tutte alle acquisizioni delle case Inps e ai palazzi occupati di Maam e Spin Time. Rimane comunque una risorsa positiva tanto per l'efficienza del lavoro portato avanti, quanto per la capacità di dialogo con esponenti con cui, pur del suo partito, non condividerebbe neanche un caffè al bar. Tutto da vedere il bando Erp 2024 sul quale i sindacati degli inquilini lo aspettano, giustamente, al varco.

Barbara Funari - Assessora alle politiche sociali e alla salute - voto 5 meno

Qualità umane indiscutibili, così come le sue competenze sul campo. Sulla capacità di tradurre questi due aspetti in atti utili alla città, a giudicare dai fatti e a sentire i consiglieri, ci permettiamo di esprimere qualche dubbio. Come per la collega Lucarelli nella relazione del sindaco a lei vengono dedicati pochissimi istanti. La sua idea di accoglienza sembra essere solo quella delle tensostrutture. I dossier di cui si occupa procedono lenti, "prigionieri" di un eterno confronto che rischia di lasciare irrisolti i problemi delle politiche sociali di Roma.

Monica Lucarelli - Assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e alle pari opportunità vptp 4,5

Poca quantità e una capacità di incidere pressoché assente. I suoi dossier sono quelli più in ritardo, tanto che nel secondo rapporto alla città Gualtieri dedica alle sue deleghe un passaggio striminzito. Ritardi come quelli sul regolamento Osp che lasciano spazio a parlamentari di Fdi di presentare emendamenti per concedere proroghe, motivandoli con l'assenza del Comune sul tema. Nel merito è davvero difficile giudicare dei provvedimenti che dovranno passare dal filtro dell'assemblea capitolina. Sul commercio poi si vede poco o nulla. Sulla sicurezza non incide e non solo per colpa sua. Sulle pari opportunità, come spesso accade, tante parole ma pochi atti concreti. Serve, in un modo o nell'altro, un cambio di passo.

Alessandro Onorato - Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda - voto 7

I numeri dei grandi eventi sono dalla sua parte. Concerti e sport hanno portato a Roma milioni di persone, facendo crescere ulteriormente la quantità dei turisti della città eterna. Lui, nel bene e nel male, ci ha messo sempre la faccia, difendendo il proprio lavoro anche quando, dopo le polemiche per il concerto di Travis Scott, è finito nell'occhio del ciclone. In prima linea nel denunciare il problema biglietti del Colosseo, non si nega mai quando c'è da tagliare un nastro, da premiare qualcuno o da festeggiare qualche vittoria o traguardo. Nella giunta è ormai il personaggio che si prende la scena, il vero volto in tv e sui giornali, più del sindaco. Tanto che più di qualcuno lo vede in rampa di lancio per prenderne il posto, laddove Gualtieri decidesse di non ricandidarsi. Lo sport di base abbassa il suo voto che sarebbe anche più alto: qui, nonostante il martellamento sui voucher sport, si potrebbe decisamente fare di più.

Claudia Pratelli - Assessora alla scuola, formazione e lavoro - voto 6

Nei suoi primi due anni da assessora ha portato avanti una serie di iniziative incentrate sulla stabilizzazione delle educatrici precarie e finalizzate alla riorganizzazione del sistema educativo comunale nella fascia 0-6, puntando all’ampliamento della gratuità per le famiglie a basso reddito e contemporaneamente allungando gli orari di molti nidi e materne della città. La gestione della nuova “governance”, però, sta creando molti più problemi rispetto a quelli che puntava a risolvere. C’è da capire se il monitoraggio della spesa per i contratti a termine delle supplenti sia stato fatto con la dovuta perizia, poiché il raggiungimento del tetto di spesa imposto dalla normativa nazionale è stato più veloce del previsto e i municipi sono arrivati a questo inverno con l’acqua alla gola. Lo scollamento tra quanto messo nero su bianco nell’accordo sindacale del 14 settembre con la realtà quotidiana di nidi e materne è evidente e certificato. L’assessora nel 2021 prometteva l’internalizzazione di figure chiave, come gli Oepac, che non è però ancora avvenuta. E le criticità di un lavoro somministrato “a cottimo” tramite cooperative sociali stanno emergendo drammaticamente. La sufficienza è per l’impegno e per alcuni risultati raggiunti, ma la strada è ancora in salita e nei prossimi anni è necessario andare più a fondo affinché quello che era un sistema modello per l’Italia non si trasformi in un incubo per lavoratori, lavoratrici e famiglie.

Maurizio Veloccia - Assessore all'urbanistica - voto 6,5

La raffica di delibere su affrancazioni, trasformazioni e valori venali dei terreni, insieme al lancio della piattaforma SIAT per la presentazione delle istanze, ha dato una sferzata ad un tema che negli ultimi otto anni si era incagliato pericolosamente. Sul fronte della rigenerazione urbana, l'idea di città in trasformazione di Veloccia è chiara: dare il pallino in mano ai privati tentando di indirizzare al meglio le opere che verranno, chiudendo contemporaneamente la stagione dell'urbanistica nei tribunali. La sfida più grande è e sarà quella di mettere di fronte alle loro responsabilità i costruttori che stanno esercitando diritti edificatori ventennali nell'agro romano, facendo fruttare al meglio gli oneri urbanistici che generano tutte le cubature previste.

Eugenio Patanè - Assessore ai trasporti - voto 6,5

Durante la sua intervista ha parlato ripetutamente di decisioni strutturali messe in cantiere nei primi, con effetti a lungo termine. Nell'ultimo anno ha lavorato per mitigare gli effetti delle revisioni dei treni sulla metro B e metro C, riuscendoci però solo parzialmente: sulla metro B le attese sono peggiori di quelle di un treno regionale. Sulla Ztl Fascia verde è stato in giunta quello che più di tutti ha provato a metterci la faccia e a tenere il punto, finendo però con l'arrendersi e a rinviare al prossimo anno l'accensione dei varchi. Si ha però la sensazione che le politiche sulla mobilità seguano un progetto ben preciso che certamente potrà incontrare imprevisti (vedi la gara deserta per la stazione Pigneto) ma che hanno una loro concretezza fatta di gara, progettazioni, idee e soprattutto competenza. Ha fissato delle dead line ben precise: i romani hanno segnato e ora lo aspettano al varco.

Sabrina Alfonsi - Assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti - voto 6 meno

Conosce molto bene la complessità della macchina amministrativa e ha dalla sua tenacia e ottimismo che potrebbero pagare. Le azioni messe in campo per migliorare la raccolta dei rifiuti però non danno ancora i frutti attesi. La scorsa estate Roma ha convissuto per due mesi con l’immondizia per strada. La rivoluzione promessa in Ama tarda ad arrivare, tanto che ancora non si percepiscono cambiamenti significativi nelle modalità di raccolta. L’azienda sconta anni di conti in rosso con zero assunzioni e sprechi vari. E ancora l’organizzazione municipale, con le cosiddette “Ama di municipio” non è realtà. Non a caso l’azienda si rivolge comunque ai privati per avere un supporto durante le festività natalizie.

Luci e ombre nella gestione del verde. In positivo vanno considerate alcune operazioni di potatura, a lungo attese, soprattutto per quanto riguarda i platani. Sempre in positivo va segnalato l’incremento esponenziale degli interventi sui pini colpiti dalla cocciniglia tartaruga, che la precedente amministrazione, a causa dell’assenza d’un protocollo fitosanitario, aveva fatto partire in ritardo. Tardivo invece, da parte di Alfonsi, è stata la presa di coscienza dell’insufficiente servizio di diserbo dei marciapiedi. Solo a settembre, dopo due anni di mandato, ha predisposto una convenzione con Ama per integrare il lavoro svolto dai municipi. Luci ed ombre, infine, anche sugli alberi: le piantumazioni sono aumentate rispetto al passato, ma ancora non stono state messe a dimore le 136mila piante previste con la prima annualità del bando PNRR dello scorso anno.

Miguel Gotor - Assessore alla Cultura - voto 5,5

Ha l'unico assessorato che funziona, quello che nelle rilevazioni dell'Acos ottiene sempre i voti più alti. Onorato gli ha sfilato i grandi eventi e con essi la visibilità. Gli sono rimasti argomenti non sempre facili da comunicare e il suo profilo basso ha fatto il resto. Come l'anno scorso, più dell'anno scorso, sembra un assessore fantasma. Sulla gestione dei teatri è finito al centro di critiche furiose da parte di intellettuali e non solo. Si è difeso attaccando quelli di prima - che gli hanno risposto per le rime - e dichiarando un suo impegno per ottenere i fondi del Pnrr. Sugli eventi in periferia ripropone uno schema che era già stato di Luca Bergamo durante gli anni della Raggi vendendolo come una novità. Bene il progetto delle aule studio, interessante l'idea dei voucher per studiare musica.

Ornella Segnalini - Assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture - voto 7,5

In Campidoglio, dall'usciere ai dirigenti, sono tutti entusiasti di lei. È la più competente tra gli assessori, lavora a testa bassa, anche con sopralluoghi in gran segreto per vedere come procedono le lavorazioni. La città riempita di cantieri è in gran parte merito suo. Strade, piazze, ponti stanno cambiando con tempi che prima di lei in Campidoglio non si erano mai visti. Di buche a Roma si parla sempre meno e se sono un ricordo è anche grazie agli accordi stretti con Anas, suo primo atto. Sulla pulizia dei tombini è stato fatto un gran lavoro. E, sempre per mitigare gli effetti delle piogge, si sta intervenendo anche strutturalmente su infrastrutture danneggiate da tempo. Una macchina da guerra, di cui Roma aveva decisamente bisogno: la dimostrazione che anche senza esporsi mediaticamente si può fare bene in una città burocraticamente sempre pronta ad annullare ogni tipo di competenza e capacità.

*Hanno collaborato all'articolo Valerio Valeri, Ginevra Nozzoli e Fabio Grilli