Ritardi nelle procedure e poco personale. Così i pagamenti dei Tfr alle educatrici mandano in tilt Roma Capitale

Sono passate due settimane da quando è emerso il problema del mancato pagamento del Tfr alle educatrici precarie e la soluzione sembra ancora distante. Il Comune ha chiesto una mano a Inps, che la darà (pro tempore), ma il ritardo accumulato inizia ad essere importante e lo stato dell'arte nei municipi non lascia ben sperare: la metà non ha nemmeno iniziato a trasferire i contratti nel nuovo sistema digitale di previdenza.

Le precarie assunte nel 2021 non hanno ricevuto il Tfr

Lo avevamo raccontato il 29 settembre: ci sono diverse educatrici romane, tutte precarie, che nonostante siano state assunte nell'anno educativo 2021/2022, ancora aspettano di vedersi riconosciuto il trattamento di fine rapporto da Roma Capitale. L'erogazione, come viene spiegato anche durante l'ultima commissione scuola congiunta con quella statuto e Roma Capitale, di solito avviene entro giugno dell'anno successivo a quello di decorrenza. Quindi per chi è stato assunto nel 2021/2022, il pagamento sarebbe dovuto arrivare a giugno 2023: il Comune è in ritardo di quasi quattro mesi. E dovendo smaltire un numero imprecisato di pratiche relative all'anno scorso, la prospettiva che il ritardo si accumuli e vada a incidere sui tempi per chi è in attività adesso è concreta. Nessuno, dagli uffici e dagli assessorati, ha potuto fornire un dato esatto, ma si parla di un migliaio di educatrici assunte l'anno scorso.

Municipi nel caos: la metà non ha iniziato a lavorare le pratiche

Il tema è che i municipi, responsabili della gestione dei Tfr per i tempi determinati, sono ancora a "carissimo amico". Da quando Inps ha imposto un cambio di modalità nelle comunicazioni, da cartaceo a digitale, la macchina amministrativa si è mossa con una velocità ben al di sotto degli standard necessari, per trattarsi di un territorio ampio e popoloso come quello di Roma. Solo a marzo 2023 sono iniziati i corsi di formazione per istruire i dipendenti dei 15 municipi, molti di questi hanno avuto bisogno di ripetere il corso o di ricevere integrazioni, a distanza di mesi. In alcuni casi, dicono gli uffici, Inps non ha inviato le credenziali corrette per l'accesso al portale. Dal dipartimento scuola, per voce del capostaff dell'assessora Claudia Pratelli, Stefano Sampaolo, emerge un quadro desolante: 7 municipi su 15 non hanno neanche iniziato l'istruttoria. Gli altri 8 sì, ma sono più le difficoltà che altro. Per fare alcuni esempi: in IV municipio hanno chiesto un supplemento di formazione che inizieranno la prossima settimana, idem il V, in II aspettano le password da Inps, come anche in XII. Il I e il XIV municipio sono stati più volte contattati dal dipartimento per la formazione, ma ad oggi non hanno dato riscontri. Sta per finire il 2023 e l'impressione è che una buona parte dei municipi non riuscirà a mettersi in pari: "Ci si sarebbe dovuti preparare prima", ammette più volte Maria Stella Marini, direttrice del dipartimento risorse umane.

Buste paga da 30 euro: "Già risolto"

Oltre alla criticità sui Tfr, nelle ultime ore è emerso anche un altro problema, che però sembra in procinto di rientrare. Diverse educatrici, infatti, assunte quest'anno, hanno segnalato di aver ricevuto buste paga da poche decine di euro per il mese di settembre. Una questione precisata dalla stessa Marini: "In base a quanto verificato - fa sapere - non hanno ricevuto la busta paga 23 dipendenti, 13 di queste sono entrate dopo il 15 settembre, quindi il sistema non ha permesso il pagamento per il mese stesso, avranno doppio stipendio per ottobre, sono già inserite nei sistemi. Finora abbiamo pagato 180 supplenti, una decina non sono state inserite per colpa del sovraffollamento di pratiche, ma ci stiamo lavorando".

Una task force con Inps per velocizzare il lavoro

Dall'assessorato al personale di Andrea Catarci, Massimo Reggio intervenuto in commissione ha fatto sapere che è stata proposta e ottenuta da Inps una "task force": "Abbiamo ottenuto un appuntamento col direttore generale Inps e la commissaria straordinaria - ha fatto sapere - per discutere della velocizzazione delle pratiche e proporremo una task force tra Roma Capitale e Inps, dovrebbe esserci disponibilità di personale loro per supportarci". Idea accolta positivamente da Carla Fermariello, presidente della commissione scuola: "L’idea di una task force, che per altro era la suggestione che avevamo ipotizzato con Corbucci in una mozione generale su cui stiamo lavorando - risponde - è benvenuta. Io però avevo chiesto anche di sapere quali siano i numeri di cui parliamo, senza non possiamo renderci conto del fenomeno".

Le opposizioni: "E' imbarazzante, come ci siamo arrivati a questa situazione?"

Come prevedibile, dalle opposizioni parte l'attacco all'amministrazione Gualtieri. Tra i più accesi c'è Antonio De Santis, predecessore di Catarci e oggi capogruppo della lista civica Virginia Raggi: "Una situazione del genere, per una lavoratrice e un lavoratore che magari non ha nulla da parte - accusa - è indecorosa. Io conosco le problematiche di risorse umane dei municipi, ma è normale che si debba inseguire il problema solo quando si presenta? Che si debbano svolgere commissioni per chiedere motivi e soluzioni? Chi di dovere, potrebbe forse immaginare che verosimilmente si possa arrivare a queste situazioni? È allucinante. Che ci stanno a fare le persone nei ruoli decisionali? Arriviamo al punto di dover chiedere un aiuto pro tempore all’Inps. È una toppa, ben venga, ma le iniziative strutturali quali sono? Sono imbarazzato, arriviamo a metà ottobre ancora senza sapere se alcuni municipi hanno le password per accedere al software. Noi prima di voi gli stipendi li abbiamo pagati sempre". "Siamo quasi a novembre - aggiunge il leghista Fabrizio Santori - da marzo ad oggi ancora dei municipi devono ricevere le credenziali. Questo problema colpisce i lavoratori, non solo quelli della scuola. se fossi un lavoratore a tempo determinato del Comune mi preoccuperei e andrei a controllare se mi è stato versato il Tfr. Ci sono procedure gestite superficialmente, se in questi mesi non si è arrivati a conclusione. Di chi è la responsabilità? Ok, si sta risolvendo, ma quando capitano queste cose non si sa mai di chi è la colpa".

Battibecco a distanza tra Luparelli (SCE) e De Santis (LcR)

Dopo la commissione del 12 ottobre, è entrato a gamba tesa il capogruppo di Sinistra Civica Ecologista Alessandro Luparelli, il partito che esprime l'assessore Andrea Catarci. Il suo è un attacco a De Santis: "Non perde mai occasione di far finta di non capire ciò che viene detto - esordisce - . Stavolta tocca al personale scolastico: è chiaro a tutti che i Tfr dei tempi determinati vengono lavorati l'anno successivo e Roma si è già attivata con Inps per velocizzare le procedure che sono passate da cartacee a informatiche da giugno 2023 (è un errore, come già spiegato in una precedente commissione l'iter è iniziato nei primi mesi del 2023 e la circolare Inps è addirittura del 2021, ndr). Inoltre, sulle buste paga da pochi euro, il consigliere vuole lasciare intendere che il numero sia indefinito, ma è fuorviante, parliamo di poche persone assunte il mese scorso e riceveranno la paga a ottobre". La risposta di De Santis non si è fatta attendere: "Non si spiegano le scriteriate arringhe di Luparelli - risponde - cui è stato demandato il ruolo di avvocato difensore dell'assessorato, nonostante sia un 'esperto' di patrimonio e non certamente di risorse umane. Tanto è vero che, nella furia di difendere il maldestro operato del suo 'cliente', si spinge a mistificare le parole altrui. Non ho 'lasciato intendere' che il numero di dipendenti che non hanno ricevuto il Tfr sia indefinito: è davvero indefinito, in quanto non comunicato in Commissione proprio da chi avrebbe dovuto farlo. Quanto alle buste paga da trenta euro, liquidare il problema assumendo che si tratti di poche decine di persone rende l'idea di quanto Luparelli sia lontano dalle realtà che non lo riguardano da vicino. Se questa è la corrente di sinistra, mala tempora currunt".