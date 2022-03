Arriva il "pacco mamma" per le donne in gravidanza

Le donne in gravidanza, con Isee non superiore ai 30mila euro avranno diritto a un "pacco mamma", un voucher necessario all'acquisto dei prodotti base per il neonato. A stabilirlo un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, primi firmatari i consiglieri Giancarlo Righini e Chiara Colosimo, votato dalla maggioranza della Regione Lazio.

Un buono per comprare i primi prodotti necessario a prendersi cura del bambino appena nato, ma compresi nella proposta approvata ci sono anche anche percorsi individuali di accompagnamento al parto che offriranno alle partorienti informazioni, linee guida, ascolto e sostegno.

"Nel ringraziare i colleghi di maggioranza per la sensibilità dimostrata, vogliamo sottolineare l’estrema importanza di questo provvedimento che permetterà a tante donne di affrontare o portare a termine la gravidanza in maniera più serena" dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia.

"Garantire o incentivare la natalità è un dovere delle Istituzioni e l’emendamento approvato oggi va proprio in questa direzione. Oggi la Regione Lazio ha scritto una bella pagina di civiltà e come Fratelli d’Italia siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo affinché ciò accadesse".