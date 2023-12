Ostia: partiti i lavori per ripristinare barriere e scogliere

La linea di costa è arretrata di decine di metri negli ultimi anni. È un problema, recentemente segnalato da Federbalneari, che riguarda soprattutto la zona di Ostia Levante. Però anche il resto dell’arenile va preservato. Ed è quello che si è iniziato a fare, nel tratto compreso tra il Canale dei Pescatori ed il pontile quindi nella zona di Ostia Centro.

Al via il cantiere per salvare la spiaggia

“Era da troppo tempo che non si interveniva per la salvaguardia di questo tratto di litorale – ha commentato Fabrizio Ghera, l’assessore regionale al demanio ed alla tutela del territorio – Con questi lavori verrà ripristinata la barriera di scogli che negli anni si è deteriorata, perdendo così la sua funzione di protezione”. Per l’intervento sono stati stanziati 2,5 milioni di euro e, in questa prima fase dei lavori, si stanno realizzando le piste di cantiere per l’accesso alle scogliere che si trovano a circa cento metri dalla riva.

“Si tratta di un intervento necessario per difendere la costa dal fenomeno dell’erosione e che garantirà la sicurezza di tutte le persone che durante la bella stagione si recano in quel tratto di spiaggia, dove tra l’altro, sono presenti numerose strutture e attività, che ogni anno corrono il rischio di subire gravi danni a causa delle mareggiate invernali” ha ricordato Ghera.

La richiesta di interventi contro l'erosione

Il silenzio delle amministrazioni, lamentato da Federbalneri sul tema dell’erosione marina, è stato quindi rotto. Anche se, gli interventi più attesi, restano quelli nella zona di Levante. È lì infatti che ci sono degli impianti colpiti in maniera quasi irrecuperabile dalle mareggiate. Impianti che, in buona parte, erano stati “realizzati negli anni Sessanta ad almeno 100-150 metri di distanza dalla battigia” aveva ricordato il numero della Federbalneari di Roma e del Lazio.

“Quello dell’arretramento della costa è un problema che va affrontato in maniera strutturale, non solo attraverso interventi tampone, per questo – ha concluso l’assessore Ghera - la Regione è al lavoro per reperire ulteriori risorse e programmare nuove misure a favore del nostro litorale”.