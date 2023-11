“Antimafia sociale”, il municipio lancia un osservatorio permanente sulla legalità

Un osservatorio per la legalità che mette insieme pezzi delle istituzioni ed associazioni antiusura, le scuole, l’ente di prossimità e le associazioni dei commercianti. È questo lo strumento di cui il municipio X ha deciso di dotarsi.

Dalla delega alla legalità all'osservatorio

Nel municipio che nel 2015 ha vissuto l’onta dello scioglimento, in un territorio dove si sono intrecciate le vicende criminali dei clan, richiamarsi alla legalità non rappresenta un mero esercizio retorico. E’ un’esigenza di cui, proprio il municipio, sente la necessità. E’ un bisogno così avvertito che, all’ inizio del mandato del presidente Falconi, ci sono stati esponenti della sua maggioranza che hanno chiesto di attivare una specifica delega alla legalità. Venuto meno quel proposito, tramontato nel febbraio 2022 con la decisione di rinunciare alla figura che, per quel ruolo, era stata scelta, è rimasta l’esigenza. Ora trova una sua forma d’espressione nell’osservatorio permanente.

Cosa deve fare l'osservatorio

“Le notizie incessanti di eventi allarmanti come sparatorie e incendi sono solo la punta dell'iceberg del processo di riorganizzazione criminale che sta interessando il nostro territorio, che vede le vecchie cosche locali, che gradualmente stanno terminando le pene detentive, contrapporsi all'espansione delle mafie tradizionali che stanno risalendo la penisola” ha commentato Raffaele Biondo, il consigliere dei giovani democratici che nel 2021, insieme all’attuale capogruppo dem Margherita Welyam, si era incatenato per chiedere un assessore con delega alla legalità. In assenza di una delega, l’osservatorio, partecipato da Mario Falconi che dovrà individuarne un presidente, diventa uno strumento utile a raccogliere ed elaborare “dati relativi a fenomeni criminali al fine di orientare politiche amministrative mirate alle esigenze del territorio di contrasto alla criminalità, promuovendo reti tra istituti scolastici, università servizi sociali e realtà socio-culturali che diffondano una cultura della legalità”.Oltre al minisindaco ne farà parte una rappresentanza della maggioranza e delle opposizioni, i dirigenti scolastici, le associazioni antiusura e antimafia attive sul territorio, oltre alle associazioni dei commercianti.

Il rilancio del litorale

La legalità quindi come faro, e l’antimafia sociale come strumento, per illuminare il percorso dell’amministrazione, anche al proprio interno. “Non è nostra intenzione instaurare un regime di terrore e controllo – ha spiegato il consigliere Biondo, tra i principali promotori dell’osservatorio –ma al contrario vogliamo mettere il nostro splendido territorio nelle condizioni di rilanciarsi e di spiccare il volo”. Obiettivo che si raggiunge “coltivando già nelle scuole la cultura della legalità, promuovendo procedure, bandi e appalti trasparenti e legali” ha sottolineato il consigliere. Per realizzare questi obiettivi, dopo il via libera della giunta e delle commissioni interessate, è stata approvata l’istituzione dell’osservatorio. Università, scuole, associazioni che siano intenzionate a farne parte, potranno candidarsi a farlo perché, a giorni, il direttore apicale del municipio è chiamato a pubblicare un apposito bando. Ed a quel punto municipio di Mario Falconi sarà il secondo, dopo quello del Tuscolano guidato da Laddaga, a dotarsi di questo osservatorio in città.