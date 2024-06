Mancano le autorizzazioni e a Ostia la movida non decolla. Balneari contro il Campidoglio

Non decolla la vita notturna sul lungomare di Ostia. Le chiusure di alcuni storici stabilimenti da una parte e dall’altra alcune difficoltà di carattere burocratico, stanno rallentando l’avvio della movida estiva sul litorale di Roma.

Come ottenere le autorizzazioni

I locali che, negli stabilimenti balneari, vengono destinati alle attività notturne stanno incontrando delle criticità: il comune sta tardando a rilasciare le necessarie autorizzazioni. Di consuetudine “chi gestisce le discoteche del litorale, manda in primavera una richiesta al dipartimento cultura del Campidoglio. Da piazza Campitelli di solito arriva una risposta, a maggio, che preannuncia un sopralluogo, utile a verificare che tutti gli impianti come le uscite di sicurezza, siano a norma” ha spiegato Giancarlo Bianchi, responsabile della discoteca nello stabilimento La nuova Pineta – Pinetina di Ostia.

Discoteche nell'incertezza

Effettuate le verifiche del caso si procede al rilascio della licenza per intrattenimento danzante. “Quest’anno ci stanno lasciando in un limbo. Abbiamo solo ricevuto una PEC nella quale venivamo informati che erano in corso delle verifiche, ma intanto la stagione è cominciata e noi, come altre realtà, abbiamo problemi nella programmazione”. Chi gestisce un locale dove, oltre al bar, vengono organizzate serate musicali, si trova in una condizione di attesa che rischia di far saltare la scaletta di appuntamenti messi in agenda per l’estate.

La protesta dei balneari

“Non è possibile lavorare in questo stato. È giusto appellarsi al rispetto della legge, come fatto dal municipio e dal comune. Bisogna però mettere i balneari nelle condizioni di poter lavorare. Se hanno deciso che dobbiamo chiudere delle attività, perché si vuole lasciare ai balneari solo la possibilità di affittare ombrelloni e lettini, che lo si dicesse chiaramente” ha protestato Franco Petrini, titolare dello stabilimento Nuova Pineta- Pinetina.

Per giovedì 27 giugno il Campidoglio dovrebbe incontrare i rappresentati della categoria legata all’intrattenimento. La ripresa della movida in un litorale che quest’anno è orfano di storiche realtà come il Kursaal e che dal prossimo anno verrà stravolto dalla messa a bando delle concessioni, potrebbe dipendere dal confronto con il comune. E, quindi, dall’invio di quelle autorizzazioni rimaste in sospeso per “l’intrattenimento danzante”. .