Un farmer’s market anche ad Ostia: il municipio si mette alla ricerca degli operatori

Entro la prossima primavera ad Ostia sarà inaugurato un “farmer’s market”. Nell’immediato, però, il municipio ha deciso di dare la possibilità ai produttori agricoli, alle aziende a kmzero ed a quelle impegnate nelle colture biologiche, di poter svolgere la propria attività sul litorale.

In attesa del farmer's market

"Per anni nel nostro territorio ci sono stati alcuni produttori agricoli che operavano in un piccolo mercato allestito in piazza di Tor San Michele. Quell'esperienza, per effetto della Bolkenstein, é terminata" ha spiegato l'assessore al commercio Antonio Caliendo. Resta però l'esigenza dei produttori di vendere i propri generi alimentari e, da parte dei clienti di avere un posto, sul litorale, dove poterli acquistare. "Noi vogliamo realizzare un farmer's market per venire incontro alla domanda ed all'offerta di quel settore. Però ci vuole tempo e quindi, nelle more del bando, abbiamo pensato di far lavorare i prodottori agricoli mettendo loro a disposizione uno spazio". Sarà lo stesso del futuro farmer's market: via Pietro Rosa.

Dove trovare i produttori a kmzero

"Abbiamo già ottenuto i pareri per realizzare lì, su sede stradale, un farmer’s market - ha spiegato l’assessore municipale al commercio Antonio Caliendo –Però per pubblicare il relativo bando, dobbiamo prima passare per il via libera del Campidoglio. Ciò significa che non sarà immediato e questo bando, verosimilmente, sarà pronto per aprile. Nel frattempo però diamo la possibilità alle attività del settore di poter lavorare".

Da gennaio un mercato agricolo temporaneo

In via Pietro Rosa sono stati individuati sedici posteggi. È questo il numero indicato nella "manifestazione d’interesse" appena pubblicata dal municipio. "Contiamo di riuscire ad avviare quel mercato temporaneo subito dopo le festività natalizie" ha annunciato Caliendo. Le domande andranno presentate all’ufficio del protocollo municipale, entro il prossimo 28 dicembre. Potranno presentare la propria candidatura associazioni, produttori agricoli, cooperative, consorzi, associazioni di categoria operanti nel settore. Il mercato temporaneo che da metà gennaio prenderà posto ad Ostia, potrà svolgersi nella giornata di sabato, dalle ore 9 alle ore 14. Saranno “le prove generali” del futuro farmer’s market che, con l’arrivo della primavera, troverà finalmente posto anche ad Ostia, il litorale di Roma.