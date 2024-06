Finalmente lo stadio a Ostia. L'Anco Marzio torna a vivere: tribune nuove e tifosi di nuovo sugli spalti

I tifosi dell'Ostiamare potranno finalmente tornare allo stadio. Dopo più di due anni di stop, gli spalti dell'Anco Marzio di Ostia saranno riaperti al pubblico a settembre: ad annunciarlo è stato Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, che insieme alla presidenza della società ha presentato oggi il progetto che vedrà completamente rinnovata la casa dell'Ostiamare nel giro di due o tre anni.

Dall'inizio del 2022, infatti, ai tifosi della squadra di calcio lidense non è permesso accedere allo stadio: gli spogliatoi e le tribune costruiti dal 2007 in poi dalla vecchia proprietà (che ha venduto la società alla famiglia Di Paolo proprio nel 2022) sono strutture provvisorie e prive di autorizzazioni, su cui il Campidoglio ha apposto i sigilli poco dopo l'arrivo dei Di Paolo. Dopo anni di polemiche e beghe legali, oggi Campidoglio e società hanno finalmente raggiunto un accordo: l'Ostiamare conserverà la sua concessione (allo stato attuale revocata dagli uffici capitolini) e si farà carico delle spese di rimessa a nuovo dell'impianto sportivo, mentre l'assessorato allo Sport snellirà per quanto possibile le pratiche burocratiche e consentirà alla società di ricominciare ad ospitare i tifosi già durante i lavori.

L'investimento complessivo sarà di almeno un milione di euro. Come spiegato dall'ingegnere Filippo Palombini e dall'architetto Antonio Aurigemma, i lavori inizieranno subito e riguarderanno innanzitutto le due tribune laterali, che saranno sostituite con delle strutture provvisorie ma perfettamente a norma e in sicurezza: da settembre, dunque, lo stadio sarà già in grado di ospitare cinquecento tifosi sui suoi spalti. In autunno si partirà poi con la realizzazione della tribuna centrale, che sarà il simbolo dell'identità dell'Ostiamare: sollevata di tre metri da terra, dipinta nei colori della squadra (bianco e viola), avrà una copertura a forma di gabbiano (il simbolo dell'Ostiamare) e nella parte bassa ospiterà un bar, un negozio di merchandising ufficiale e una club house, ovvero uno spazio-vetrina in cui la presidenza potrà incontrare i dirigenti delle squadre avversarie e collezionare trofei e cimeli.

Con il completamento della tribuna centrale, previsto per l'inizio della stagione sportiva 2025/2026, l'Anco Marzio potrà finalmente tornare a lavorare alla sua massima capacità, accogliendo circa mille spettatori. Appena possibile si procederà anche al rifacimento degli spogliatoi (i cui locali saranno inclinati verso sud, così da permettere l'installazione di pannelli solari) e delle aree verdi e del parcheggio (il pullman dei giocatori avrà un ingresso dedicato e separato da quello dei tifosi).

"Sono stati due anni duri, in cui non ci siamo mai arresi seppur costretti a pagare per colpe non nostre", il messaggio del presidente Roberto Di Paolo, assente alla conferenza stampa per impegni lavorativi. "La rabbia di questi ultimi anni lascia ora spazio al rinnovamento: le porte dell'Anco Marzio torneranno a spalancarsi, con i tifosi che saranno nuovamente il cuore pulsante dell'Ostiamare. Non vediamo l'ora di ritrovare quell'abbraccio che solo Ostia e i suoi tifosi sapranno regalarci".

>

La riapertura dello stadio di Ostia è una buona notizia anche per le famiglie delle centinaia di bambini e ragazzi che all'Anco Marzio fanno scuola calcio: i piccoli giocatori torneranno finalmente ad avere degli spogliatoi in cui cambiarsi in sicurezza e comodità, mentre i loro genitori potranno nuovamente assistere alle partite dei propri figli dagli spalti. "È importante che qui si continui a fare scuola calcio, perché ha sempre prodotto grandi talenti e anticorpi sociali", ha detto Onorato.

La vicenda dell'Ostiamare, ha raccontato l'assessore allo Sport, è stata "una storia a metà tra una commedia di Pirandello e una tragedia shakespeariana": "Quando il caso è scoppiato ero appena stato eletto, non sapevo neanche che la proprietà fosse cambiata - ha spiegato -. Mi dispiace che per tanti mesi ci siano state delle incomprensioni, ma adesso vogliamo aiutare con i fatti chiunque voglia investire nello sport rispettando le regole. La concessione sarà ristabilita nei prossimi giorni, e se in questi mesi ci saranno problemi con i lavori o all'Ostiamare servirà una capienza maggiore, il Campidoglio metterà a disposizione altri impianti comunali, come quello di Stella Polare o di Tre Fontane".