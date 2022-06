Inserire Ostia nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità. E’ questa la richiesta che, da qualche settimana, si sta facendo largo nelle stanze del Campidoglio. E’ già transitata nella commissione turismo e si appresta ad essere discussa anche in Aula Giulio Cesare.

Ostia e l'Unesco

L’idea di candidare Ostia all’Unesco non è del tutto nuova. Già nel corso della precedente consiliatura erano stati votati dei documenti che si muovevano in quella direzione. Ma avevano riguardato essenzialmente l’area di Ostia Antica, con il suo borgo medioevale, gli scavi archeologici ed il castello di Giulio II. La proposta che oggi viene formulata è invece più inclusiva.

Ostia, lido di Roma

“Partiamo dal presupposto che abbiamo l’esigenza di far conoscere l’inestimabile patrimonio ambientale, oltre che storico e culturale, della nostra città. Anche in chiave turistica, per convicere chi viene a visitare la capitale ad intrattenersi più a lungo oppure a farvi ritorno – ha premesso la consigliera di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, prima firmataria della delibera sulla candidatura di Ostia – In quest’ottica a Roma abbiamo una risorsa importante, che poche altre grandi città europee possono vantare: l’accesso ad un mare balneabile. E’ un valore aggiunto determinante, su cui vogliamo scommettere. Cosa che si può fare ad esempio associando, alla denominazione di Ostia, quella del “Lido di Roma”, che finirebbe anche per richiamare l’attenzione dell’Unesco”. Perché è quello il fine principale: puntare al riconoscimento, da parte del World Heritage, dell’importanza del litorale cittadino.

La ricchezza di Ostia

Si tratta di circa 18 km di costa, valorizzati dalla presenza di decine di stabilimenti balneari, da spiagge libere con dune, da ricchezze naturali come la riserva marina protetta di Tor Paterno, con la sua sorprendente barriera corrallina. “In quel territorio abbiamo anche la pineta di Castel Fusano, la più grande d’Italia, che andrebbe valorizzata ed ancor più progetta ”ha ricordato Mennuni. Ci sono poi ville e palazzine risalenti ai primi decenni del ventesimo secolo, di cui resistono numerosi esempi sul lungomare. A quelle costruzioni , si legge nel dispositivo al vaglio del Campidoglio, “si aggiunsero interventi urbanistici permeati di razionalismo e funzionalismo”. Ad Ostia, in definitiva, non mancherebbe nulla per meritare la prestigiosa candidatura all’Unesco.

I siti Unesco di Roma

Oggi l’importanza di tale riconoscimento è accordata ai rioni del centro storico, alle mura di Urbano VIII (le mura gianicolensi) ai beni della Santa Sede ed alla basilica di San Paolo Fuori le Mura. Ma in questi giorni è approdata in Campidoglio la richiesta di estendere l’elenco anche ad Ostia Antica e ad Ostia, Lido di Roma. Secondo questa precisa espressione che, come detto, è parte integrante della delibera che l’aula si appresta a votare. “Con questa proposta, a prima firma di Lavinia Mennuni – ha sintetizzato il consigliere capitolino Andrea De Priamo (Fratelli d’Italia) – abbiamo voluto mettere insieme istanze tese a rilanciare la potenzialità turistica e culturale del litorale e del suo entroterra, che noi riteniamo una priorità assoluta non solo per quel territorio ma per tutta la Capitale”.