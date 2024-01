Ostia, fondi straordinari per il piazzale antistante l’isola pedonale: “È troppo degradato”

Panchine da ripulire, un giardino da sistemare, il manto e la segnaletica stradale da ripristinare. Sono tante le esigenze da soddisfare per riqualificare piazza Giuliano della Rovere, l’area che ad Ostia Lido viene impiegata per parcheggiare l’auto prima di raggiungere l’isola pedonale.

I fondi a disposizione

“Siamo riusciti a far inserire nel piano investimenti le risorse per effettuare la manutenzione straordinaria di piazza Giuliano della Rovere” ha annunciato la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi. Per l’intervento ci sono a disposizione 150mila euro. “Quell’area viene utilizzata per accedere all’isola pedonale rispetto alla quale, però, verso in condizioni diametralmente opposte”.

Dal salotto buono al degrado

Il lungo piazzale, al centro del quale campeggia un giardino che ha conosciuto momenti migliori, fa da anticamera al “salotto buono” di Ostia, piazza Anco Marzio. “Nel giro di pochi metri abbiamo una bella isola pedonale a cui segue piazza Giuliano della Rovere che si trova, al contrario, in uno stato di abbandono ed incuria. Quello che serve è ora un progetto, da realizzare insieme al municipio X” ha spiegato Masi.

I parcheggi da mantenere

Dal Campidoglio arriva quindi un’altra mano tesa all’indirizzo dell’ente di prossimità. Un aiuto che contiene una proposta ed anche una scadenza. “Il municipio ha tempo fino alla fine del 2024 per elaborare un progetto, pena decadenza dei finanziamenti che ora ci sono e non andrebbero dispersi” ha spiegato Masi. E per quanto riguarda la proposta? “Noi pensiamo che la riqualificazione non possa prescindere dal mantenere i posti auto di quanti, parcheggiata la macchina, avrebbero poi la possibilità di farsi una passeggiata sul lungomare o nell’isola pedonale”.

In entrambe i casi, una sistemazione al piazzale, renderebbe più piacevole una passeggiata anche tra le numerose vetrine di Ostia lido, con tutto vantaggio dell’indotto locale. All’ente di prossimità l’onere di valutare l’opportunità che il Campidoglio, su indicazione del centrodestra, ha deciso di riservargli.