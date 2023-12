Un "Ostello del Pellegrino" nel parco della Caffarella: sarà pronto entro il Giubileo

La “Mola della Caffarella” sarà trasformata in un “Ostello dei Pellegrini”. Il casale seicentesco è stato infatti tra i beni che sono stati appena rilevati dalla Fondazione Gerini con la precisa intenzione di impiegarlo per accogliere i turisti in arrivo con il Giubileo.

Un bene della Fondazione Gerini

Le intenzioni di modificare la destinazione d’uso dell’immobile erano già state annunciate durante una commissione Giubileo della scorsa primavera. All’epoca l’acquisizione dell’immobile era a buon punto, con un’offerta già accettata dalla proprietà che, nel parco dell’Appia Antica, è attualmente impegnata in un’articolata dismissione d’immobili e terreni, tra i quali figurano anche le aree dove svolge la propria attività la onlus Ciampacavallo.

La vendita del casale

Qual è la roadmap che consentirà, allo storico casale, di diventare un ostello? “Il 22 dicembre viene firmato, dal notaio, l’atto di acquisto del casale” ha spiegato Luca Fegatelli, il direttore del parco dell’Appia Antica. C’è voluto un po’ di tempo in più, è stato spiegato, perché l’operazione ha reso necessario il via libera del ministero dei beni culturali. Per quanto riguarda la trasformazione della struttura “la progettazione esecutiva sarà pronta per aprile mentre, per giugno, dovrebbero arrivare tutti i pareri. L’intervento – ha concluso il direttore del parco – dovrebbe terminare per il settembre 2024”.

La storia dell'ex Mulino

Il casale che si sta comprando dalla fondazione Gerini per 600 mila euro, si trova all’interno della valle della Caffarella e fino ad oggi era stato affittato dall’ente parco. Di complessivi 450 metri quadrati, è stato edificato alle spalle di un altro edificio di grande pregio, il cosiddetto “Cenotafio”, un monumento sepolcrale che Erode Attico, nel II secolo d.C., aveva fatto costruire per la moglie, Annia Regilla.

Il casale, costruito su due livelli, in passato è stato impiegato per lavare i panni e poi come mulino per la lavorazione dei cereali. È infatti oggi noto, più che come “Mola della Caffarella” con il nome di “Ex Mulino”. Mai, prima d’ora, era stato impiegato come struttura ricettiva. Lo diventerà, però, in previsione del Giubileo grazie ad interventi “non invasivi” è stato sottolineato, che consentiranno di ospitare al suo interno fino a 25 pellegrini.

Dopo il Giubileo

“Il Parco della Caffarella, diviso dal fiume Almone tra VII e VIII Municipio, ha una interessante prospettiva di crescita grazie anche al Giubileo e sarà essenziale lavorare anche nella logica post evento giubilare per dare anche una finalità sociale a questi interventi - hanno commentato a margine della commissione i consiglieri Dario Nanni e Simonetta Novi – Ci auguriamo che anche dopo il Giubileo la struttura continui ad essere mantenuta ed utilizzata – anche con finalità diverse - e che se ne faccia un uso nell’interesse dell'intero territorio dell’VIII Municipio e di tutta la collettività”.