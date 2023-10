“A fianco degli ostaggi”: nelle strade di Roma le foto delle persone rapite da Hamas

Da martedì 24 ottobre, nelle strade della Capitale, hanno fatto la comparsa dei particolari cartelloni. Non raffigurano annunci commerciali perché, le foto che mostrano, sono quelle di uomini, donne, bambini e anziani.

Le foto mostrate sono quelle delle persone rapite da Hamas lo scorso 7 ottobre. L’iniziativa di sensibilizzazione, promossa dalla Comunità Ebraica di Roma, è volta a chiedere il rilascio degli ostaggi, oltre 220.

I cartelloni luminosi, venti in tutta la città, alternano le immagini dei rapiti al messaggio “aiutaci a riportarli a casa”. Le installazioni dei monitor a Led, come quello che è stato montato sulla Sinagoga, sono stati distribuiti in 20 luoghi della città. Dalla mattina alla sera, nei prossimi giorni, sarà possibile dare un volto alle persone di cui si chiede il rilascio.

Le strade dove i cartelloni sono stati montati sono: 1. Viale Parioli 2. Viale Liegi 3. Piazza Don Minzoni 4. Via Flaminia (Flaminio) 5. Via Flaminia (Fleming) 6. Via Vigna Stelluti 7. Via Cicerone 8. Piazza Pio XI 9. Piazza Villa Carpegna 10. Via Labicana 11. Viale Manzoni 12. Piazza Lodi 13. Via Cesare Balbo 14. Piazza Indipendenza 15. Via Venti Settembre 16. Viale dell’Università 17. Via Maiella 18. Piazza Annibaliano 19. Corso Trieste 20. Via Luisa di Savoia.