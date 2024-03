Ecco l'Osservatorio sulla condizione abitativa di Roma. La "spinta" per accelerare il Piano Casa di Gualtieri e Zevi

Il Piano Casa di Roma Capitale non è solo acquisto di immobili, autorecupero, agenzia sociale e welfare abitativo. Dal consiglio comunale arriva anche una "stampella" per l'attuazione della strategia varata da Gualtieri e Zevi a luglio 2023: l'Osservatorio.

Il nuovo Osservatorio sull'emergenza abitativa

La delibera è in discussione nei municipi, verrà approvata dalle commissioni competenti da qui ai prossimi 20 giorni, poi tornerà a Palazzo Senatorio per essere calendarizzata alla prima seduta utile dell'assemblea. Non prima di fine aprile, a quanto pare. Lo scopo dell'Osservatorio sulla condizione abitativa della città è chiaro: "acquisire informazioni e valutazioni specifiche sui singoli problemi o su particolari aspetti della vita sociale, civile, economica e culturale", come si legge nell'atto firmato dai consiglieri di centrosinistra Yuri Trombetti, Nella Converti, Tiziana Biolghini e Giammarco Palmieri. Per farlo, sarà organizzato in un comitato d'indirizzo e in un "partenariato sociale", cioè una consulta sul diritto all'abitare aperta agli attori sociali che si occupano del tema.

Chi farà parte del comitato d'indirizzo

Come si legge nel regolamento allegato alla delibera, depositata il 6 marzo, a costituire il comitato d'indirizzo dell'Osservatorio saranno l'assessore alle politiche abitative e patrimonio, il presidente della commissione competente e una figura di coordinamento che sarà scelta al momento dell'entrata in attività dell'organo. Fino al 2026 inoltrato, quindi, due posti saranno occupati da Tobia Zevi e Yuri Trombetti, poi si vedrà. La consulta, invece, vedrebbe la partecipazione (oltre che dell'assessore e del presidente di commissione) anche dei sindacati degli inquilini e dei proprietari e la direzione del dipartimento valorizzazione del patrimonio. Alle riunioni della consulta potranno essere invitate, in base ai temi trattati, anche rappresentanti municipali, regionali (in primis l'assessore competente), il comandante della Polizia Locale, i presidenti delle commissioni capitoline che si occupano di sociale, urbanistica, servizi anagrafici e lavori pubblici.

Un comitato scientifico "in mano" a Gualtieri

A occuparsi dell'analisi e del monitoraggio dell'emergenza abitativa, invece, sarà un comitato scientifico creato ad hoc. In questo caso lo scopo di questo organo interno all'Osservatorio è quello di "facilitare l'interscambio di dati" e "svolgere ricognizioni interne per il reperimento di risorse". Sul comitato, la delibera d'iniziativa del dem Trombetti lascia ampio margine di manovra al sindaco Roberto Gualtieri: sarà lui a indicarne almeno tre membri (fino ad un massimo di cinque), tra i quali il coordinatore/coordinatrice del comitato. Queste figure di fiducia del Sindaco avranno una carica triennale, rinnovabile. Oltre a loro, dovranno farne parte i direttori dei dipartimenti politiche abitative, urbanistica, politiche sociali, lavori pubblici, bilancio e servizi anagrafici, il presidente dell'Istat, il direttore dell'Ufficio Operativo Statistica-Open Data di Roma Capitale, un delegato dell'Agenzia delle Entrate, il Prefetto di Roma, il presidente del Tribunale.

Finanziamento di 300mila euro

"L’Osservatorio è uno strumento previsto nel piano casa - commenta Yuri Trombetti -, ci permetterà di raccogliere i dati puntuali: quali sono i fabbisogni, studiare la graduatoria Erp, avere spunti. Ci saranno un comitato scientifico e una consulta con tutte le associazioni che si occupano di inquilini e proprietari. Dopo averlo condiviso ampiamente, lo portiamo finalmente in aula. È uno strumento tecnico che serve a supportare l’assessorato per studiare la necessità della città". Inoltre, verrà finanziato con 100mila euro l'anno per i prossimi tre anni: "Ma gli incarichi sono a titolo gratuito - specifica il dem - , i fondi serviranno per promuovere studi di settore, ricerche e partnership con altre istituzioni, comprese le università".