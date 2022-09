Ospedali nuovi e più moderni: ecco il piano di edilizia sanitaria per il Lazio

A Roma sono destinati 33 milioni per la ristrutturazione dell'ospedale Sant'Eugenio e 9,3 per il San Giovanni Addolorata, per tutto il Lazio la Regione ha stanziato 415 milioni per l'edilizia sanitaria del territorio. Per un totale, considerando finanziamenti precedenti, di un 1 miliardo e 674 milioni di euro. E' il piano di edilizia sanitaria regionale presentato ieri dal presidente Nicola Zingaretti.

"Con questa somma - ha spiegato - finanzieremo interventi nella Capitale e in tutte le altre province della nostra regione, a partire dal nuovo ospedale di Latina al quale sono destinati 240 milioni che completano al 100% il finanziamento del nuovo presidio. 25 milioni andranno all'ospedale di Sora, in provincia di Frosinone, e 10 milioni al Belcolle di Viterbo. Nella Capitale invece 33 milioni sono destinati all'Ospedale Sant'Eugenio e 9,3 milioni al San Giovanni Addolorata. Le nuove risorse saranno utilizzate anche per costruire la sanità di prossimità e servizi più vicini alle persone: 15 milioni di euro delle nuove risorse saranno infatti investiti per le Case della Comunità che non rientrano nel Pnrr".

"Stiamo completando una rivoluzione iniziata quasi dieci anni fa che ci ha portato all'uscita dal commissariamento, alla creazione di nuovi ospedali e all'ammodernamento di tanti di quelli già esistenti, a sbloccare le assunzioni, alla digitalizzazione e modernizzazione dei servizi e a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai cittadini - ha poi concluso - andiamo avanti. La sanità è un diritto che va garantito e tutelato. E qui nel Lazio lo stiamo facendo".

Gli interventi principali

Il completamento dell'ospedale di Latina per 240 milioni. Interventi a Roma per 33 milioni sul Sant'Eugenio e per 9,3 al San Giovanni Addolorata. E poi 25 milioni per l'ospedale di Sora, 10 per il Belcolle di Viterbo e 15 per le case della comunità non finanziate dal Pnrr. Sono questi alcuni tra gli interventi principali contenuti nell'ultima tranche del piano regionale per l'edilizia sanitaria. In totale 415 milioni per 19 interventi complessivi.

"Avviamo oggi la quarta fase, quella del completamento, del piano di investimenti nell'edilizia sanitaria della Regione Lazio - ha commentato proprio D'Amato - la delibera approva oltre 400 milioni su interventi assolutamente importanti per il nostro territorio. I principali sono il completamento del nuovo ospedale di Latina, con 240 milioni, che era stato già finanziato bella prima parte con una precedente delibera. Ci sono interventi per il Sant'Eugenio, come per la ematologia, ma voglio anche ricordare 4,5 milioni per l'Asl Rm2 e l'intervento sul centro trapianti dell'Umberto I e quello per il Policlinico di Tor Vergata".

"All'Ifo di Roma - ha detto ancora D'Amato - finanzieremo un robot chirurgico e sono previsti 25 milioni per l'adeguamento del presidio di Sora. In più vi sono due macro interventi che riguarderanno tutte le aziende per il potenziamento della sanità territoriale. Uno sforzo ulteriore che amplia la platea di quello che è stato già finanziato con il Pnrr. Poi voglio ricordare 54 milioni per l'adeguamento sismico".

Gli interventi con il Pnrr

"Con questi interventi completiamo il 100% dei fondi nazionali per l'edilizia sanitaria partendo dal 51% nel 2013 - ha aggiunto l'assessore - voglio però ricordare anche gli interventi del Pnrr di cui già in corso le procedure di gara europee per l'acquisto di macchinari. Nelle prossime settimane ricordo poi l'apertura dell'ospedale dei Castelli ad Ariccia, struttura già in parte operativa, il nuovo ospedale Tiburtino di Tivoli Terme per cui è stata aggiudicata la progettazione esecutiva, il nuovo ospedale di Latina che appunto viene completato, il nuovo ospedale di Rieti che è stato totalmente finanziato e di cui è in corso il progetto preliminare. Ad Amatrice c'è poi il cantiere per il nuovo ospedale i cui lavori sono in corso. E sempre nel nord della regione abbiamo il nuovo ospedale dell'alta Tuscia ad Acquapendente, arrivato al progetto preliminare, mentre nel sud il nuovo ospedale del Golfo che è in attesa della progettazione esecutiva ma che è interamente finanziato. Lavori in corso anche per l'ampliamento di Belcolle.

Ora compreremo tutte le attrezzature con la delibera presentata oggi". "Infine su Roma sono in corso i lavori per l'ampliamento del Sant'Andrea con la nuova palazzina - ha concluso D'Amato - insomma uno sforzo grande, fatto per recuperare ritardi passati di programmazione. Ora tutte le nostre strutture sono proiettate per un migliore utilizzo sia di questi fondi che di quelli del Pnrr che su attestano su 680 milioni. Complessivamente mettiamo oltre un miliardo per migliorare le nostre strutture sanitarie". Il provvedimento sarà approvato alla riunione della giunta della prossima settimana.

