Canile Muratella, via libera alla riqualificazione: arriverà anche un ospedale veterinario

La giunta Gualtieri ha approvato il progetto di riqualificazione e di ampliamento del canile comunale della Muratella.

Con uno stanziamento di oltre 6,1 milioni di euro, la struttura subirà un profondo restyling. Senza andare ad incrementare le cubature, verranno ottimizzati gli spazi per creare nuovi servizi e per migliorare la resa di quelli presenti. Verrà, ad esempio, creato un ospedale veterinario sfruttando diversamente 670 metri quadrati già disponibili.

Gli interventi di riqualificazione

Tra gli altri interventi la riconversione del magazzino alimentai in un deposito attrezzi, e la realizzazione di un’area “di sgambamento” al coperto, su una superficie di circa 120 metri quadrati. Demolizione di inferriate e dei tramezzi, consentiranno di accorpare alcune cucce e la piantumazione di alberi all’esterno consentiranno di avere delle zone d’ombra per l’estate. Altri interventi sono previsti sulle tubature, che saranno coibentate per evitare inutili sprechi e sulle cucce. Oltre al già citato ambulatorio veterinario, viene creata un'area per il servizio di pronto soccorso attivo H24 con un'infermeria e sala lavaggio. L’ospedale sarà attrezzato per eseguire diagnosi, analisi e per fare gessi. Nello spazio ottimizzato verranno realizzate anche due sale operatore, un locale per la degenza post intervento ed una per la terapia intensiva. Ci sarà anche il posto dove isolare i cani che hanno contratto delle patologie trasmissibili.

Il primo ospedale veterinario pubblico di Roma

Con l'approvazione del progetto di fattibilità, si avvia il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all'ampliamento delle strutture improntata a criteri di ecosostenibilità del canile di Muratella” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. Come accennato, il restyling prevede anche l’arrivo “ del primo ospedale veterinario pubblico di Roma, una struttura unica in Italia che sarà dotata di strumentazioni di ultima generazione e che offrirà servizi di cura anche a un'utenza a basso reddito che non può accedere all'assistenza privata” ha sottolineato Alfonsi.

La cifra destinata all’intervento è dunque superiore di quella che era stata prevista all’inizio del mandato, quando si pensava di realizzare la riqualificazione con 3,5 milioni di euro. Come spiegato dall’assessora all’ambiente, l’attuale progetto “frutto di un processo condiviso con la rete delle Associazioni di volontariato che operano nei canili comunali delle quali abbiamo accolto molte utili indicazioni e che proseguirà anche nella fase di redazione del progetto esecutivo”.

L'auspicabile cambio di passo

Per il consigliere della lista civica Rocco Ferraro, l’approvazione della delibera e quindi del progetto di fattibilità relativo alla riqualificazione rappresenta “un netto passo avanti rispetto al passato”. Un passo in avanti anche rispetto alle criticità che, pure nel corso dell'ultimo anno, sono state segnalate nella gestione veterinaria di alcuni cani. Il nuovo stanziamento, anche per la somma prevista, dovrebbe contribuire a guardare il futuro con minore apprensione.

“Ristrutturare il canile di Muratella dotandolo finalmente di un'adeguata assistenza e di spazi idonei - ha commentato il consigliere Ferraro - rappresenta una netta inversione di tendenza e il passo giusto per dare a tutti quei cani meno fortunati un'esistenza degna di tal nome”. Dell’operazione beneficeranno anche i cani di quelle famiglie che, per condizioni economiche e non certo per scelta, non possono garantire ai propri amici a quattro zampe le cure di un veterinario privato. Una volta realizzato l’ambulatorio pubblico, potranno portarli alla Muratella.