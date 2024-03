Ospedale di Tivoli, dal 25 marzo parte la graduale riapertura. Rocca presenta il cronoprogramma

C’è un cronoprogramma con una prima scadenza il 25 marzo, su cui il presidente della Regione, Francesco Rocca, sottolinea di aver “messo la faccia” per la riapertura dell’ospedale di Tivoli, chiuso dopo l’incendio divampato nella notte tra l’8 e il 9 dicembre e costato la vita a tre persone. Una vicenda su cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha aperto un’inchiesta. “Tre persone - sottolinea Rocca - anziché trovare una risposta al loro bisogno di salute, hanno trovato la morte all’interno di una struttura sanitaria. Questa è una cosa che mi ha ferito profondamente”.

Ospedale di Tivoli: il cronoprogramma per la riapertura

La prima data del cronoprogramma, illustrato da Rocca in una conferenza stampa, è il 25 marzo, giorno entro cui dovrà essere riattivato il Punto di primo intervento. Entro la stessa scadenza è prevista anche la riapertura del reparto Dialisi nell'ala B. Entro il 22 aprile, poi, sono previste diverse aperture: il reparto di Nefrologia nella ala A del nosocomio, dove sono state effettuate le verifiche certificate degli impianti, insieme con le attestazioni sulla manutenzione, sulla sicurezza elettrica e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E poi il Servizio di Immunoematologia Medicina trasfusionale (Simt) nell'ala B, in cui sono state effettuate sia le verifiche degli impianti sia le attestazioni sulla manutenzione che sulla sicurezza elettrica e nei luoghi di lavoro. Nella stessa data è prevista anche la riapertura del reparto di Medicina nell'ala B. E l’attivazione del servizio di Radiologia, interessato dal sequestro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, nell'ala B sul quale è stata presentata la documentazione finalizzata alla riattivazione secondo quanto disposto dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal). Sempre il 22 è prevista anche la riattivazione del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc), oggetto di sequestro della Procura della Repubblica, nell'ala B.

La data successiva è poi il 20 maggio, con l’apertura del reparto di Chirurgia generale nella ala B, in cui sono state effettuate le verifiche certificate degli impianti e le attestazioni sulla manutenzione, sulla sicurezza elettrica e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E la riattivazione del Laboratorio analisi nell'ala A, interessato dal sequestro della Procura della Repubblica sul quale sono state trasmesse le analisi, insieme con i relativi sopralluoghi. La scadenza successiva sarà il 24 maggio, data entro cui saranno riaperte diverse aree oggetto di sequestro: il Blocco operatorio (sequestrato in parte) sia della ala A sia dell'ala B. E poi il reparto di Rianimazione, il Punto nascita e il reparto di Emodinamica. Ultima scadenza: il 30 settembre, con l’apertura del pronto soccorso dell’ospedale, anch'esso sottoposto a sequestro, nell’ala A. “Il lavoro è stato lungo e costante e proseguirà - sottolinea Rocca -. Il dissequestro è stato solo un punto di partenza per avviare la programmazione delle riaperture e non punto di arrivo, come qualcuno ha cercato di sostenere”. Il presidente della Regione ha sottolineato anche che, “nel caso in cui ci dovessero essere dei rinvii a giudizio, ci costituiremo parte civile”. Per quanto riguarda, invece i fondi per la riapertura progressiva dell’ospedale “cinque milioni provengono dal bilancio di esercizio - spiega il presidente - e man mano che si presentano le esigenze verrà incrementato il budget”.

Il nuovo ospedale Tiburtino

Rocca ha parlato anche dello stato dell’arte sul nuovo ospedale Tiburtino: “Si farà - spiega il presidente della Regione - abbiamo pronte altre due aree dopo le fortissime riserve espresse dalla conferenza dei servizi nell'area originaria”. Il riferimento è al luogo individuato dalla precedente amministrazione Zingaretti per la realizzazione dell’ospedale, in via Cesurni a Tivoli Terme: "Speriamo che il progetto in esame, per il quale sono stati spesi quattro milioni di soldi pubblici, vada bene - sottolinea - ma quel terreno ha un problema di cedimento di 7 millimetri l’anno e questa cosa andava detta”. E il capo della direzione Salute del Lazio, Andrea Urbani, specificato "nel giro di un paio di mesi il soggetto incaricato terminerà la progettazione esecutiva e poi la conferenza dei servizi dovrà valutare se questo progetto avrà superato i rilievi mossi precedentemente”. Riguardo alle tempistiche, il presidente della Regione fa sapere che: "Se entro l'estate riusciremo ad avere la progettazione esecutiva e lo sblocco dei 200 milioni da parte del ministero della Salute e se il terreno attuale fosse confermato, saremmo in grado di andare a gara in autunno".