Ospedale Isola Tiberina-Gemelli, i numeri della nuova gestione: oltre 16mila ricoveri e sei nuovi centri

Oltre 30 mila accessi al pronto soccorso, più di 16 mila pazienti ricoverati, 15.200 interventi chirurgici, 3.100 parti e l’ampliamento dell’offerta clinica grazie alla creazione di sei centri di eccellenza. Sono questi i numeri con cui l’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ha chiuso il suo primo anno di attività con la nuova gestione, iniziata il 1° settembre 2022 con l’ingresso della società Gemelli Isola, di proprietà della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per il rilancio dello storico ospedale romano. Con un piano di investimenti da 56 milioni di euro, da realizzare in cinque anni.

I numeri del primo anno

Nel 2023 l’ospedale ha erogato 832.825 prestazioni ambulatoriali, con 255 posti letto accreditati. Questo grazie al lavoro del personale della struttura: 882 dipendenti di cui il 65% sono donne. Nell’anno appena concluso sono stati, inoltre, ristrutturati sei centri di eccellenza suddivisi per patologie (Oncologia radioterapica medica e diagnostica per immagini, Chirurgia protesica del ginocchio e dell’anca e traumatologia, Malattie gastrointestinali ed endocrino-metaboliche, Patologie della vista, Scienze cardiovascolari, Scienze di laboratorio e Direzione assistenziale).Nei centri si è investito su personale e nuove tecnologie avanzate, come il Cyberknife: un sistema robotico per la radiochirurgia che permette il trattamento di diverse tipologie di origine tumorale. Sono stati inoltre creati due nuovi ambulatori pediatrici e di un punto d’allattamento nel Centro “Donna e bambino nascente” ed è stato avviato il progetto “San Bartolomeo”, nato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e Deloitte, e dedicato ad assicurare percorsi di cura a 388 pazienti italiani e stranierei in condizioni di fragilità.

“Un ospedale nel centro di Roma, come è questo, è fondamentale nella città. La Regione non mancherà di fargli sentire il suo supporto – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione della conferenza di presentazione dei dati del primo anno dell’Isola Tiberina-Gemelli, martedì 13 febbraio -. Questo luogo si caratterizza per la straordinaria umanizzazione del percorso di cura. Io sono venuto qui molti anni fa per operarmi alle tonsille e il ricordo, per me, è indelebile”. Presente anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, che ha definito la struttura “un simbolo della capacità della città trasformarsi e superare la storia. Questo ospedale ha 500 anni di storia e oggi cura i pazienti con tecnologie di ultima generazione”.

Gli obiettivi per il 2024

Tra i principali obiettivi dell’Ospedale per quest'anno, invece, ci sono la ristrutturazione del Pronto Soccorso e del reparto di Ostetricia, il rinnovo delle centrali elettriche per aumentare la sicurezza e l’efficienza della struttura e l’attivazione di tre nuove sale operatorie e il potenziamento del focus sulla formazione dei nuovi medici, attraverso la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Il 2024 sarà l’anno in cui lavoreremo per rafforzare progetti di miglioramento della qualità dei percorsi clinico-assistenziali e di accoglienza dei pazienti – ha sottolineato Daniele Piacentini, direttore generale dell’ospedale – partendo da tre aree chiave: il pronto soccorso, l’Ostetricia e la Terapia intensiva neonatale. Nel 2023 la struttura è tornata a erogare il volume delle prestazioni previste dal budget regionale. Si è riusciti, al contempo, a incrementare la qualità dell’offerta clinica, diminuendo i costi generali e riuscendo, per la prima volta dopo oltre tre anni, a far tornare il risultato operativo positivo e in linea con il piano industriale. Un primo passo significativo lungo il percorso di risanamento che dovrà portare l’ospedale, nel 2026, a raggiungere il pieno equilibrio economico finanziario”. La società Gemelli Isola, infatti, ha preso le redini del nosocomio nel 2022, ereditando una situazione debitoria piuttosto complessa, soprattutto nei confronti delle banche e dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio, che gestiva prima la struttura.