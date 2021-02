Sanità, lavoratori in stato di agitazione all'ospedale Fatebenefratelli

La non corretta applicazione del contratto di lavoro nazionale, si aggiunge alla lunga procedura di concordato preventivo (avviata nel 2014) per risanare i debiti e scongiurare il taglio del personale. È questa la condizione dei lavoratori dell’ospedale 'San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli', sostenuti dalle principali sigle sindacali.

“È irricevibile la proposta di posticipare la piena applicazione del nuovo contratto- spiegano- riconoscere l'aumento pieno del tabellare solo a partire dal 2022, attribuendo per quest'anno unicamente la quota parte a carico della Regione Lazio (50%), dividere l'una tantum di 1000 euro in due tranches e spalmare gli arretrati fino al 2023. Sono lavoratori che, come gli altri operatori della sanità privata accreditata, hanno visto stipendi e diritti bloccati per 14 anni, e in più hanno vissuto e vivono ancora nell'incertezza sul futuro dell'ospedale” hanno commentato con una nota Giulia Musto, Fp Cgil Roma Lazio, Antonio Cuozzo, Cisl Fp Lazio e Domenico Frezza, Uil Fpl Roma e Lazio.

E con i sindacati si lavora ad iniziative di mobilitazione da parte dei lavoratori, in attesa di ottenere un incontro in Regione. “Come accaduto già in passato con IDI e Cristo Re, anche il Fatebenefratelli rappresenta in maniera plastica il paradosso e le problematiche legate alla gestione e alla trasparenza delle risorse pubbliche destinate ai servizi sanitari in accreditamento in questa regione.

“Ora è urgente che, da una parte, l'Amministrazione torni indietro e eroghi nei tempi adeguati gli incrementi riconosciuti dal nuovo contratto, inclusi gli arretrati da luglio 2020, e, dall'altra, le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, intervengano nel caso specifico per fare chiarezza sul futuro dell'ospedale e le prospettive di rilancio, come, complessivamente, accelerino sulla necessità di rivedere le regole sulla gestione delle risorse e la trasparenza dei bilanci di chi eroga a tutti gli effetti un servizio pubblico". Infine, "con la trattativa per il rinnovo del contratto e' divenuto piu' chiaro anche all'opinione pubblica l'atteggiamento "padronale" con cui l'imprenditoria privata utilizza i lavoratori come armi di ricatto verso le istituzioni” hanno concluso i sindacati.