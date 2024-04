Riaprono nuovi reparti dell'ospedale di Tivoli. Rocca: "Rispettato il cronoprogramma"

Un passo in avanti per la riapertura dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli: sono stati riattivati i reparti di Nefrologia, medicina e psichiatrico di diagnosi e cura, assieme ai servizi di Radiologia e di Immunoematologia e medicina trasfusionale, il 22 aprile, nel rispetto del cronoprogramma presentato un mese fa dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Per riattivare gradualmente la struttura, chiusa dopo l’incendio divampato nella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2023.

Le prossime scadenze

Sono stati già riattivati anche il reparto di Dialisi, gli ambulatori, il day hospital oncologico e il punto di Primo intervento. Sulla base del cronoprogramma dei lavori, stilato da Regione Lazio e Asl Roma 5, è sono previste anche le riaperture graduali del reparto di Chirurgia generale, del laboratorio analisi, del Blocco operatorio delle ali A e B, del reparto di Rianimazione, del punto nascita, del reparto di Emodinamica e, infine, del pronto soccorso del nosocomio. “In materia di sicurezza – spiega la Regione in una nota - è stato, invece, certificato il parco tecnologico ed è stato predisposto l’adeguamento progressivo con le normative europee in materia di antincendio, sia dei reparti ospedalieri sia di nove ascensori che delle porte tagliafuoco Rei. A breve sarà attivo anche il sistema centralizzato di rilevazione per gli incendi”. L'ultima scadenza dovrebbe essere il 30 settembre, con l’apertura del pronto soccorso dell’ospedale.

Rocca: “Riaprire l’ospedale di Tivoli era una nostra priorità”

Il presidente della Regione Rocca ha così commentato le ultime riattivazioni del San Giovanni Evangelista: “Riaprire in sicurezza l’ospedale era e resta una nostra priorità. Stiamo mantenendo l’impegno con i cittadini. Continueremo a monitorare i lavori nel rispetto del cronoprogramma, ma non bisogna rincorrere l’ossessione, mai un giorno in meno per la sicurezza dei nostri cittadini. Ringrazio il commissario straordinario dell’Asl Roma 5, Silvia Cavalli, che assicurerà anche il potenziamento di servizi vitali per Tivoli e la sua comunità previsti dalla Programmazione della Rete ospedaliera 2024-2026, dal rafforzamento della Rete Ictus, con l’Unità di trattamento Neuro-vascolare, all’Oncologia e alla Radiologia”. E la commissaria straordinaria della Asl Roma 5 aggiunge: “Attraverso le importanti risorse stanziate dalla Regione Lazio, l’ospedale San Giovanni Evangelista è stato oggetto di significative migliorie per l’ampliamento dell’offerta sanitaria e della qualità dell’assistenza. Stiamo predisponendo le implementazioni previste dalla Rete ospedaliera 2024-2026, assieme al potenziamento della radiologia interventistica, dei servizi di endoscopia e di screening, oltre alla predisposizione di un centro per la presa in carico dei pazienti oncologici. Un’altra priorità resta la riattivazione del pronto soccorso dell’ospedale. A supporto del pronto soccorso, che sarà completamente ristrutturato, è stata prevista un’unità di diagnostica per immagini di primo e secondo livello, nella quale sono previste una risonanza magnetica e una tomografia computerizzata, insieme con un ecografo”.

Rocca contro il sindaco di Colleferro

Sui tempi per la riattivazione dell'ospedale non sono mancate le polemiche. A inizio aprile, pochi giorni dopo la presentazione del cronoprogramma di riapertura, il sindaco di Colleferro (e vicesindaco della Città Metropolitana), Pierluigi Sanna, ha pubblicato un post polemico sulla riattivazione della struttura, scatenando un botta e risposta su Facebook con il presidente Rocca. Che ha risposto in un commento dai toni piuttosto duri sotto al post del sindaco. Un bisticcio social su cui era intervenuto anche il Pd regionale, accusando Rocca di fare il “cyberbullo”.