Chi è Ornella Segnalini, Assessora ai Lavori pubblici della giunta Gualtieri

Ornella Segnalini è la nuova Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture della Giunta Gualtieri. Segnalini ha 67 anni ed è laureata in Architettura all'Università degli Studi La Sapienza di Roma, è dirigente generale in quiescenza del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e lo scorso 16 aprile è stata nominata commissario straordinario di Governo per il completamento della diga di Pietrarossa in Sicilia.

Divenuta nel 2010 Presidente dell’allora 5a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fino al 2013, ha anche presieduto la Commissione permanente delle gallerie stradali. Ha poi assunto il ruolo di direttore delle infrastrutture stradali, avente compiti di programmazione e di vigilanza sull’ANAS. Da ultimo, è stata direttore generale della Direzione per le dighe, dove ha avuto modo di porre in primo piano l’esigenza di finanziare, da parte dello Stato, le infrastrutture idriche e la messa in sicurezza delle dighe esistenti.

Con l’obiettivo di garantire ai territori sistemi di approvvigionamento efficienti e sicuri, ha curato, tra l’altro, la formazione del Piano Operativo Dighe a valere sulle risorse FSC, del Programma straordinario e del Piano nazionale invasi. Di estrazione urbanistica, ha promosso studi e convegni sul rilevante rapporto che lega le “dighe” al “territorio”, dando particolare risalto agli aspetti dell’accettabilità sociale degli interventi, contribuendo così alla prima sperimentazione di dibattito pubblico in materia di dighe.

Al Ministero ha guidato la direzione generale Infrastrutture Stradali.