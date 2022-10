Troppe auto lungo le banchine del Tevere, scattano i divieti e le multe (in lire)

Sarà vietato l’accesso, il transito e la sosta lungo le banchine di magra del Tevere a tutte le vetture, dalle automobili ai motorini. La direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Pisana ha emesso un’ordinanza con la quale si prevedono multe per chi continuerà a circolare con il proprio veicolo a motore lungo le sponde del Tevere, nel tratto urbano di Roma Capitale.

Le segnalazioni

La decisione è stata presa perché, come si legge nell’ordinanza, sono pervenute alla direzione regionale “numerose segnalazioni che evidenziano la sosta permanente di copiosi veicoli a motore privati lungo le banchine di magra comprese nel tratto urbano della Città di Roma Capitale”. Per il Tevere, classificato come via marittima nel tratto che si estende sino all’Idroscalo del Littorio a monte dell’Acqua Acetosa, le banchine di magra servono “sia al servizio della navigazione, sia per accedere con mezzi e manovalanza” alle acque del fiume, “per l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie a tutelare, difendere, manutenere e migliorare le difese idrauliche”. Mantenere alto il livello di efficienza di queste strutture è di competenza proprio della direzione regionale lavori pubblici, in qualità di autorità idraulica preposta.

Banchine utilizzate per le piene del Tevere

Secondo il “P.S.5 - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce”, l’alveo del fiume Tevere risulta ricompreso nella fascia “AA”, quindi un’area di massimo deflusso delle piene del fiume, “in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città”. Si tratta, in sintesi di punti nevralgici, utilizzati proprio nei casi di emergenza, quando il Tevere è in piena. Proprio per questo, la circolazione su queste banchine è vietata, soprattutto per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone. Inoltre, questo atto mira anche alla valorizzazione del Tevere stesso, dando così la possibilità ai cittadini di usufruirne in maniera corretta.

Le sanzioni sono in lire

Un divieto espressamente chiarito dalla legge regionale numero 29 del 1987, che prevede anche sanzioni amministrative per i trasgressori. Curiosità: visto che questa legge risale a prima dell’entrata in vigore dell’euro, le multe sono ancora espresse in lire, con sanzioni che vanno da 100 a 500 mila lire.