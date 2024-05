Vietato sprecare l'acqua, anche a Roma arriva l’ordinanza. Va centellinata per orti e giardini

Non sono soltanto i residenti dei Castelli Romani a dover prestare particolare attenzione alle modalità di utilizzo dell’acqua potabile. L’incremento delle temperature e l’aumentato consumo idrico, anche nella Capitale, ha spinto il sindaco a prendere provvedimenti.

La criticità da fronteggiare

Con un’apposita ordinanza Gualtieri ha disposto qual è il perimetro entro il quale può considerarsi legittimo il consumo di acqua potabile. Perché questa decisione? Il sindaco, nel provvedimento a sua firma, ha spiegato che l’obiettivo è quello di “limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo, derivante dalla scarsa disponibilità di risorse idriche”. E quindi, per “fare fronte alla possibile segnalata criticità nell’approvvigionamento idropotabile” il sindaco ha deciso di lanciare prescrizioni e raccomandazioni alla volta dei romani.

Gli usi consentiti

Cosa bisogna fare? Dalla data del 22 maggio fino al 30 settembre i prelievi dalla rete idrica comunale sono consentiti “esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell’uso di acqua potabile”. Tra queste attività sono compresi quelli finalizzati a garantire “servizi pubblici di igiene e decoro urbano, la manutenzione del verde pubblico e degli orti urbani”.

Acqua da centellinare per orti e giardini

I privati invece cosa devono fare? Ai cittadini il sindaco si raccomanda di “limitare al minimo necessario l’utilizzo dell’acqua potabile” per attività “ludico ricreative e sportive” ma anche per irrigare “giardini ed orti” che siano quindi gestiti dai privati cittadini. Alla polizia locale l’onere ed alle altre forze dell’ordine l’onere di effettuare “controlli a campione”. Le multe da corrispondere per la violazione dei divieti andranno da 25 a 500 euro.