Coronavirus, nel Lazio in arrivo una nuova ordinanza: verso la chiusura dei maxi store nel weekend

Roma e il Lazio, tra le poche zone gialle rimaste in Italia, si preparanno ad un'ulteriore stretta. Filtra dalla regione Lazio l'indiscrezione di un'ordinanza in via di definizione che andrà ad affiancare il dispositivo tecnico del Questore di Roma per il fine settimana. Obiettivo è scongiurare il più possibile ogni tipo di assembramento e spingere famiglie e single se non a stare a casa, quantomeno a non accalcarsi negli stessi luoghi.

Così se i centri commerciali sono chiusi per decreto nel weekend, se a piazze, spiagge e parchi ci penserà la Questura, la regione ha deciso di intervenire sugli altri luoghi rimasti. A quanto si apprende, si prevede la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi di tutte le grandi strutture, dai 2500 metri quadri in su, eccezion fatta per edicole, farmacie, tabaccai e negozi di generi alimentari. In pratica, per capirci, si punta a chiudere store come Ikea, Decathlon e simili, dove la calca può diventare fonte di contagio.

Ancora, si preannuncia la chiusura nei festivi dei mercati, compreso Porta Portese, escludendo quelli di vendita generi alimentari. Terzo principio sul quale si baserà l'ordinanza, che da indiscrezioni verrà firmata nei prossimi giorni, riguarda la massima attenzione richiesta a tutti coloro i quali rimarranno aperti per prevenire ogni rischio e tutelare gli utenti.

"C'è uno sforzo straordinario che sta facendo il Prefetto di Roma e verranno coinvolte le Forze dell'ordine", ha spiegato l'assessore Alessio D'Amato. "Ci sarà un'iniziativa tecnica coordinata dal questore di Roma in grado di poter controllare i flussi. Inoltre, noi stiamo emettendo un'ordinanza per fare in modo che grandi superfici commerciali, come Ikea, rimangano chiuse nella giornata di domenica".