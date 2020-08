Rifiuti, Raggi bissa l'ordinanza: multe salate a chi sversa da fuori Roma. Obbligatori i sacchetti trasparenti

Stop ai "pendolari" dei rifiuti e ai "furbetti" della differenziata. Virginia Raggi continua la sua guerra senza quartiere a chi porta immondizia da fuori Roma e rinnova tramite apposita ordinanza il divieto, per i non residenti, di conferire nella Capitale rifiuti urbani prodotti in altri Comuni. Con lo stesso provvedimento vieta anche l'utilizzo di sacchi non trasparenti, e quindi coprenti, per la frazione multimateriale leggero (plastica e metalli) e per la frazione indifferenziata/secco residuo.

Una misura già avviata l'anno scorso di questi tempi, per provare a incrementare la percentuale di raccolta differenziata, favorendo i conferimenti corretti della spazzatura nei secchioni, e scongiurare l'arrivo continuo di sacchetti e ingombranti da fuori confine. Chi verrà colto a infrangere le norme sarà costretto a pagare multe salate, fino a 500 euro. Cifra che si aggiunge a quanto già previsto in caso di abbandono illecito di rifiuti.

Obbligo sacchetti trasparenti

In parallelo è vietato anche l'uso di sacchetti non trasparenti per la raccolta delle frazioni differenziate. Il contenuto dei conferimenti dovrà essere visibile. L'intento è soprattutto quello di aiutare gli operatori Ama in fase di raccolta dai secchioni: se nel cassonetto dell'indifferenziata spunta una busta piena di sola carta sarà possibile porre rimedio ricollocandola al posto giusto. È poi anche un deterrente: contribuendo a una maggiore responsabilizzazione dei cittadini alla corretta effettuazione della raccolta. E può aiutare anche con i controlli nel porta a porta.

A questo si aggiunge il divieto di abbandono dei dispositivi di sicurezza individuale come mascherine e guanti, previsto in una specifica ordinanza firmata dalla sindaca Raggi già a maggio scorso, durante l’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.